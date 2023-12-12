properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Обманутые дольщика пермского долгостроя обратились к Владимиру Путину

Ждут квартиры 15 лет. Обманутые дольщики пермского долгостроя обратились к Путину

12 декабря 2023, 09:29

Обманутые дольщика пермского долгостроя обратились к Владимиру Путину

Долгострой планировалось сдать в феврале 2024 года, но подрядчик сорвал сроки.

Покупатели квартир в долгострое на проспекте Декабристов, 97 обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Видео опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь».

«Мы пятнадцать лет ходим по кругу, добиваясь того, чтобы эта стройка завершилась. Достройка сорвана. Мы просим вас принять меры и защитить наши права. Мы требуем выплаты!», — заявили обманутые дольщики.

Некоторым из пермяков в течение этого времени приходится жить на даче за городом или платить ипотеку за квартиры, которой нет.

Ранее обманутые дольщики обращались к краевым властям через социальные сети. Они отмечали, что дом должен быть достроен до 19 февраля 2024 года по решению Фонда Развития Территорий (ФРТ).

Тогда в краевом Минстрое отмечали, что попросили у ФРТ выплатить компенсации дольщикам, однако фонд отказал, порекомендовав завершить строительство многоэтажки.

Долгострой ЖК «Столичный» в Перми не успевают сдать из-за подрядчика
Узнать подробнее
#Недвижимость#Видео#Обманутые дольщики#Пермь#Долгострой#Долгострой на Декабристов 97
Подпишитесь
В Прикамье за сутки установлено 11 температурных рекордов декабря
Сегодня, 08:36
Компания из Башкирии будет реконструировать дорогу Пермь — Березники за 1,3 млрд
Сегодня, 08:16
Акционеры назначили нового президента АО «Соликамскбумпром»
Сегодня, 06:43
Территорию Центрального рынка в Перми хотят застроить высотками
Сегодня, 06:40
Власти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала
Сегодня, 07:23
Как изменить жизнь в регионе к лучшему? Рассказываем о проектах земляков
Вчера, 04:00