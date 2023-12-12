Ждут квартиры 15 лет. Обманутые дольщики пермского долгостроя обратились к Путину

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Покупатели квартир в долгострое на проспекте Декабристов, 97 обратились к президенту РФ Владимиру Путину. Видео опубликовано в группе «ЧП ДТП Пермь».
«Мы пятнадцать лет ходим по кругу, добиваясь того, чтобы эта стройка завершилась. Достройка сорвана. Мы просим вас принять меры и защитить наши права. Мы требуем выплаты!», — заявили обманутые дольщики.
Некоторым из пермяков в течение этого времени приходится жить на даче за городом или платить ипотеку за квартиры, которой нет.
Ранее обманутые дольщики обращались к краевым властям через социальные сети. Они отмечали, что дом должен быть достроен до 19 февраля 2024 года по решению Фонда Развития Территорий (ФРТ).
Тогда в краевом Минстрое отмечали, что попросили у ФРТ выплатить компенсации дольщикам, однако фонд отказал, порекомендовав завершить строительство многоэтажки.