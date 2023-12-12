Житель Екатеринбурга доехал до Перми на советском мотоцикле в аномальные морозы

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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Updated Сегодня, 03:35
Житель Екатеринбурга Дмитрий Калинин доехал на советском мотоцикле «Урал» до Пермского края во время экстремальных холодов. Мужчина рассказал в социальных сетях, что он планировал вместе со знакомым ехать на двух мотоциклах, но его товарищ решил сопроводить отправиться на машине.
«Выехали из Екатеринбурга при -37, через 40 км от города резко съезжаю на обочину — „Урал“ заглох. Запускается на секунду и тут же глохнет, потом вообще перестал запускаться — искра пропала. Пятнадцатиминутные колупания на трассе не дали результата», — рассказал Калинин.
Мотоцикл прицепили на веревку к автомобилю и проехали 5 км назад до цеха. Проблема оказалась в датчике Холла. Через два часа путешествие продолжилось. Ближе к краевой столице температура поднялась до -30° — ехать стало проще. В Юго-Камском температура вновь опустилась до -37°: «Благо мы ночуем в теплой рыбачкой палатке с печкой», — пояснил Калинин.
Весь путь житель Екатеринбурга проделал для участия в мотофестивале «Пермская муть». Сам фестиваль прошел быстро — участников было мало из-за экстремальных холодов. До дома в Екатеринбург мужчина добрался без особых проблем.