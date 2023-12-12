Житель Екатеринбурга доехал до Перми на советском мотоцикле в аномальные морозы

Мотоцикл прицепили на веревку к автомобилю и проехали 5 км назад до цеха. Проблема оказалась в датчике Холла. Через два часа путешествие продолжилось. Ближе к краевой столице температура поднялась до -30° — ехать стало проще. В Юго-Камском температура вновь опустилась до -37°: «Благо мы ночуем в теплой рыбачкой палатке с печкой», — пояснил Калинин.