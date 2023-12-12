Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройства

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Жителям Пермского края предлагают высказать свои идеи по благоустройству и развитию городов региона. Высказать свое предложение можно на сайте 59.gorodsreda.ru до 31 января, сообщают в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства.
Жители региона могут высказывать свои идеи по благоустройству парков, скверов, набережных и пешеходных зон в крупных муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тысяч человек или при наличии в округе моногородов. Например, Бардымский, Карагайский, Пермский, Добрянский, Губахинский, Нытвенский, Александровский, Верещагинский, Чайковский, Красновишерский округа.
Для того, чтобы направить предложение, необходимо авторизоваться в ЕСИА. Все идеи будут рассмотрены, и некоторые из них отберут для онлайн-голосования. Сами объекты обновят только в 2025 году. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
В 2023 году в конкурсе проекта «Формирование комфортной городской среды» участвовали более 30 объектов из 13 муниципальных образований. Жители края выбрали для благоустройства 14 общественных пространств.