Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройства

Для того, чтобы направить предложение, необходимо авторизоваться в ЕСИА. Все идеи будут рассмотрены, и некоторые из них отберут для онлайн-голосования. Сами объекты обновят только в 2025 году. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».