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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройства

Жителей Пермского края просят делиться идеями по объектам благоустройства

12 декабря 2023, 14:24
Фото: properm.ru
Свои предложения можно отправлять на специальный сайт до 31 января.

Жителям Пермского края предлагают высказать свои идеи по благоустройству и развитию городов региона. Высказать свое предложение можно на сайте 59.gorodsreda.ru до 31 января, сообщают в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства.

Жители региона могут высказывать свои идеи по благоустройству парков, скверов, набережных и пешеходных зон в крупных муниципальных образованиях с численностью свыше 20 тысяч человек или при наличии в округе моногородов. Например, Бардымский, Карагайский, Пермский, Добрянский, Губахинский, Нытвенский, Александровский, Верещагинский, Чайковский, Красновишерский округа.

Для того, чтобы направить предложение, необходимо авторизоваться в ЕСИА. Все идеи будут рассмотрены, и некоторые из них отберут для онлайн-голосования. Сами объекты обновят только в 2025 году. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В 2023 году в конкурсе проекта «Формирование комфортной городской среды» участвовали более 30 объектов из 13 муниципальных образований. Жители края выбрали для благоустройства 14 общественных пространств.

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#Пермский край#Парки#Благоустройство#Скверы
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