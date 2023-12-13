Буцаев: Изменение цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу

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Эксперты РЭО подробно рассказали о грядущих изменениях в отрасли обращения с отходами после проведения реформы института РОП и о цифровых системах, призванных обеспечивать прозрачность РОП.
«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки», — сообщил Денис Буцаев. Он также указал, что граждане ощутят эффект от внедрения нового механизма в виде уменьшения объема отходов и увеличения числа новых технологических производств, а также появления новых рабочих мест. Предположения о том, что цены на товары станут заметно выше, во многом преувеличены. По словам Буцаева, в реальности ситуация с расчетом экосбора предполагает его долю в цене товаров не выше 1%, что составляет не более рубля в ценнике упаковки молока. Поэтому, уверен он, такое подорожание вряд ли будет замечено гражданами.
Согласно подсчетам РЭО, с учетом экологического сбора рост стоимости молока в упаковке тетрапак составит 0,43%, в пластиковой бутылке — 0,19%, а в стеклянной таре — 0,22%.
Доля экосбора в товаре в денежном выражении, в частности в цене молока, составляет 41 копейку в случае с тетрапаком, 43 копейки в цене на молоко в стеклянной таре и 18 копеек в цене молока в пластиковой бутылке.
Также представители РЭО рассказали, как будет применяться цифровизация в целях расширения эффективности и прозрачности института РОП. РЭО и Минприроды РФ создали конвертер, который должен показывать переход товаров в отходы, а отходов — в новые товары, появляющиеся в результате переработки.
Для закрытия ответственности РОП предусматривается введение реестра добросовестных утилизаторов (компаний — переработчиков отходов). Также при содействии РЭО была сформирована электронная торговая площадка (ЭТП) по торговле вторсырьем. Цифровая платформа обеспечивает возможность проведения безопасных сделок по купле-продаже вторичного сырья, вторичных материальных ресурсов и предоставляет услуги по исполнению нормативов РОП.