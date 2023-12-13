Буцаев: Изменение цен на продукты составит до 1 рубля после вступления РОП в силу

«Обновленная система РОП в первую очередь коснется производителей и импортеров упаковки. До изменений они не были задействованы в этом процессе и уже с января присоединятся к работе по самостоятельной утилизации выпускаемой на рынок упаковки», — сообщил Денис Буцаев. Он также указал, что граждане ощутят эффект от внедрения нового механизма в виде уменьшения объема отходов и увеличения числа новых технологических производств, а также появления новых рабочих мест. Предположения о том, что цены на товары станут заметно выше, во многом преувеличены. По словам Буцаева, в реальности ситуация с расчетом экосбора предполагает его долю в цене товаров не выше 1%, что составляет не более рубля в ценнике упаковки молока. Поэтому, уверен он, такое подорожание вряд ли будет замечено гражданами.