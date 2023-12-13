Дольщикам ЖК «Столичный», которые обращались к Путину, могут выплатить компенсацию

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Updated Сегодня, 02:41
Внештатный советник губернатора Пермского края Павел Черепанов рассказал о встрече с дольщиками долгостроя на Декабристов, 97. Сейчас власти рассматривают вариант с выплатой компенсаций дольщикам. Регион готов выделить деньги независимо от процента софинансирования из федерального фонда.
«На встрече с дольщиками обсудили варианты развития событий и сейчас ждем консолидированной позиции от них: продолжать строительство объекта с новым подрядчиком или запустить процесс выплаты денег», — пояснил Черепанов.
Ранее дольщики выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они заявили, что в течение 15 лет не могут получить свое жилье и попросили выплатить им компенсации.
Проблема в том, что нынешний застройщик сорвал сроки. С ним планируется расторгнуть контракт.