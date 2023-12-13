properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Дольщикам ЖК «Столичный», которые обращались к Путину, могут выплатить компенсацию

Дольщикам ЖК «Столичный», которые обращались к Путину, могут выплатить компенсацию

13 декабря 2023, 02:39
Фото: fond214pk.ru
Сроки сдачи объекта вновь сорваны.

Внештатный советник губернатора Пермского края Павел Черепанов рассказал о встрече с дольщиками долгостроя на Декабристов, 97. Сейчас власти рассматривают вариант с выплатой компенсаций дольщикам. Регион готов выделить деньги независимо от процента софинансирования из федерального фонда.

«На встрече с дольщиками обсудили варианты развития событий и сейчас ждем консолидированной позиции от них: продолжать строительство объекта с новым подрядчиком или запустить процесс выплаты денег», — пояснил Черепанов.

Ранее дольщики выступили с обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Они заявили, что в течение 15 лет не могут получить свое жилье и попросили выплатить им компенсации.

Проблема в том, что нынешний застройщик сорвал сроки. С ним планируется расторгнуть контракт.

Ждут квартиры 15 лет. Обманутые дольщики пермского долгостроя обратились к Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
Есть угроза обрушения? В Перми накренился 16-этажный домВ Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушенияВласти Перми хотят избавиться от аварийного путепровода возле речного вокзала
#Недвижимость#Обманутые дольщики#Пермь#Дольщики#Долгострой#Долгострой на Декабристов 97
Подпишитесь
Тепло в домах Соликамска обещают вернуть только к часу дня
Сегодня, 03:58
Синоптики назвали последний день аномальных холодов в Пермском крае
Сегодня, 03:17
В мэрии Перми объяснили, почему в автобусах так холодно
Вчера, 14:22
«Блогер из Куеды» проведёт новый год за решёткой
Вчера, 14:41
Уголовное дело экс-депутата заксобрания Прикамья и его сына рассмотрят в новом году
Вчера, 12:13