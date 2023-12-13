Экс-начальник УКС Пермского не смог обжаловать приговор по делу зоопарка

Строительство первой очереди зоопарка должны были завершить еще в марте 2018 года, через год после этого работы были приостановлены, начались суды. В январе 2022 года работы на объекте продолжились. Точной даты начала работы зоопарка пока нет. Ранее краевые власти отмечали, что он может открыться летом 2024 года, но речь идет не о всех вольерах.