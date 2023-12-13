Экс-начальник УКС Пермского не смог обжаловать приговор по делу зоопарка

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:54
Бывшему директору УКС Пермского края Дмитрию Левинскому и его экс-подчиненному Виталию Габову не удалось обжаловать приговор Ленинского районного суда. Ранее Левинский получил семь лет колонии строгого режима (по совокупности приговоров — девять), Габов — пять лет колонии общего режима. Вдобавок, Левинский должен выплатить штраф 15 млн рублей.
13 декабря Пермский краевой суд незначительно изменил приговор, стало известно журналисту Properm.ru. Снят запрет на занятие должностей в государственных и муниципальных учреждениях. Наказание было вынесено по делу о хищении 353 млн рублей при строительстве зоопарка. Осужденные должны возместить этот ущерб.
По мнению следствия, Левинский был руководителем преступной группы, определял объемы денег для хищения, а инженер УКС Виталий Габов подписывал подложные акты.
Строительство первой очереди зоопарка должны были завершить еще в марте 2018 года, через год после этого работы были приостановлены, начались суды. В январе 2022 года работы на объекте продолжились. Точной даты начала работы зоопарка пока нет. Ранее краевые власти отмечали, что он может открыться летом 2024 года, но речь идет не о всех вольерах.