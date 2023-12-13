Филиал «Азот» принял новый коллективный договор

Минимальная и средняя заработные платы на предприятии превышают нормы, установленные в отраслевом тарифном соглашении. Создана эффективная система социальных мер. Коллективным договором «Азота» предусмотрено семь видов материальной помощи, два вида дополнительных отпусков, дополнительные оплачиваемые выходные дни (на бракосочетание, 1 сентября, и т.д), санаторно-курортное обслуживание, дополнительное медицинское страхование, детский отдых, физкультура и спорт, улучшение санитарно-бытовых условий и другое.