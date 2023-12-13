«Как людям жить?» В Губахе полностью заледенел подъезд дома

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В Губахе один из подъездов заледенел. Местные жители рассказали в социальных сетях, что речь идет о доме на улице Кирова, 3: «Весь промерз, куча снега. Как людям жить? Никому нет дела, никто из ответственных не шевелится исправить ситуацию», — сказано в группе «ЧП Пермь | новости».
Сообщение появилось еще 10 декабря. В администрации Губахинского округа сообщили, что в тот же день на место выехали спасатели с тепловой пушкой, чтобы отогреть подъезд, стало известно Properm.ru. В ООО УК «Прикамский дом» пояснили, что двери в подъезде починили 12 декабря.
Жители Пермского края могут пожаловаться на действия управляющей организации в ИГЖН.