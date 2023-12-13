«Как людям жить?» В Губахе полностью заледенел подъезд дома

Сообщение появилось еще 10 декабря. В администрации Губахинского округа сообщили, что в тот же день на место выехали спасатели с тепловой пушкой, чтобы отогреть подъезд, стало известно Properm.ru. В ООО УК «Прикамский дом» пояснили, что двери в подъезде починили 12 декабря.