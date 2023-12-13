properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

В Губахе спасателям пришлось отогревать подъезд с помощью тепловых пушек

«Как людям жить?» В Губахе полностью заледенел подъезд дома

13 декабря 2023, 06:53
Фото: t.me/chp_59_perm

В Губахе спасателям пришлось отогревать подъезд с помощью тепловых пушек

Подъезд заледенел из-за того, что двери были неисправны.

В Губахе один из подъездов заледенел. Местные жители рассказали в социальных сетях, что речь идет о доме на улице Кирова, 3: «Весь промерз, куча снега. Как людям жить? Никому нет дела, никто из ответственных не шевелится исправить ситуацию», — сказано в группе «ЧП Пермь | новости».

Сообщение появилось еще 10 декабря. В администрации Губахинского округа сообщили, что в тот же день на место выехали спасатели с тепловой пушкой, чтобы отогреть подъезд, стало известно Properm.ru. В ООО УК «Прикамский дом» пояснили, что двери в подъезде починили 12 декабря.

Жители Пермского края могут пожаловаться на действия управляющей организации в ИГЖН.

Фото: t.me/chp_59_perm
Читайте также:
Тепло в домах Соликамска обещают вернуть только к часу дняВ Соликамске десятки домов остались без тепла в аномальные морозыКислотные дачи, Липовая гора и часть Компроса. Какие дома в Перми останутся без воды
#Коммунальный рай#Пермь
Подпишитесь
Почему сериал «Слово пацана» — это котел с кошмарами. Но его все равно все смотрят
Сегодня, 06:00
Власти Пермского края отчитались о сдаче долгостроя на Кировоградской
Сегодня, 07:56
Экс-начальник УКС Пермского не смог обжаловать приговор по делу зоопарка
Сегодня, 07:34
Уголовное дело экс-депутата заксобрания Прикамья и его сына рассмотрят в новом году
Вчера, 12:13
Пермский пороховой завод внесли в санкционным список США
Сегодня, 06:06
Как изменить жизнь в регионе к лучшему? Рассказываем о проектах земляков
11 декабря, 04:00