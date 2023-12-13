Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
На этой неделе, 15 декабря, в Перми начинается проект городских властей «Ледовый сезон». Жители и гости города смогут бесплатно посещать шесть муниципальных катков:
Однако бесплатное катание будет доступно только с 20:00 до 22:00 в определенные дни — вторник, среда и пятница. В остальное время придется платить.
Для любителей приглушенного света и приятной музыки в школе олимпийского резерва «Орленок» каждую пятницу с 23:30 до 1:30 проводятся ночные катания. Но есть ограничение по возрасту: вход на каток только с 18 лет, а подросткам в возрасте 16-17 лет можно попасть на каток только с родителями или законными представителями.
Стоимость билета для одного человека — 600 рублей, для двух человек — 1 100 рублей, для компании из четырех человек — 2 тыс. рублей, а именинникам и организованным группам организаторы обещают скидки. Прокат коньков стоит 100 рублей.
Их посещение обойдется вам в сумму от 40 до 200 рублей за час.
В Перми можно сходить на катки по адресам:
Стоимость услуги — от 50 рублей для сопровождающих на массовое катание до 300 рублей для взрослых.