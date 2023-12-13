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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Где активно и весело провести время в Перми? Один из вариантов — сходить на каток.

Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой

13 декабря 2023, 10:16
Фото: properm.ru
Где активно и весело провести время в Перми? Один из вариантов — сходить на каток.

Где покататься на коньках в Перми зимой 2023 года

С зимними холодами в нашу жизнь возвращаются такие традиционные зимние забавы, как катание на коньках. Узнали, где можно прокатиться на коньках в Перми.

Где бесплатно покататься на коньках в Перми

На этой неделе, 15 декабря, в Перми начинается проект городских властей «Ледовый сезон». Жители и гости города смогут бесплатно посещать шесть муниципальных катков:

  • стадион «Гайва» (Карбышева, 52);
  • стадион «Спутник» (Мензелинская, 12);
  • спортивный комплекс «Победа» (Обвинская, 9);
  • стадион «Молния» (Волховская, 26);
  • каток у «Гознака» (Кавалерийская, 3а);
  • стадион «Авангард» (Светлогорская, 14).

Однако бесплатное катание будет доступно только с 20:00 до 22:00 в определенные дни — вторник, среда и пятница. В остальное время придется платить.

Где покататься на коньках в Перми ночью

Для любителей приглушенного света и приятной музыки в школе олимпийского резерва «Орленок» каждую пятницу с 23:30 до 1:30 проводятся ночные катания. Но есть ограничение по возрасту: вход на каток только с 18 лет, а подросткам в возрасте 16-17 лет можно попасть на каток только с родителями или законными представителями.

Стоимость билета для одного человека — 600 рублей, для двух человек — 1 100 рублей, для компании из четырех человек — 2 тыс. рублей, а именинникам и организованным группам организаторы обещают скидки. Прокат коньков стоит 100 рублей.

Каток в школе олимпийского резерва «Орленок» организовывает ночные катания по пятницам.Каток в школе олимпийского резерва «Орленок» организовывает ночные катания по пятницам.
Каток в школе олимпийского резерва «Орленок» организовывает ночные катания по пятницам.
Фото: properm.ru

Как работают открытые катки в Перми

Их посещение обойдется вам в сумму от 40 до 200 рублей за час.

В Перми можно сходить на катки по адресам:

  1. ТЦ «Карусель» (шоссе Космонавтов, 59). Время работы — ежедневно с 12:00 до 22:00.
  2. Стадион «Локомотив» (Боровая, 32). Время работы — ежедневно с 9:00 до 22:00.
  3. Сквер имени Субботина, около монумента «МиГ на взлете» (Куйбышева, 112). Время работы — с понедельника по пятницу с 11:00 до 23:00, суббота и воскресенье — с 10:00 до 23:00.
  4. Каток на стадионе «Молния» (Волховская, 26). Время работы — ежедневно с 15:00 до 22:00, понедельник — выходной день.
  5. Каток у «Гознака» (Кавалерийская, 3а). Время работы — ежедневно с 10:00 до 22:00.
  6. Стадион «Спутник» (Мензелинская, 12). Время работы — ежедневно с 7:00 до 22:00.
  7. Каток «Фаворит» (Репина, 69). Время работы — ежедневно с 9:00 до 21:00.
  8. Каток «Прикамье» (Ласьвинская, 1). Время работы — вторник, пятница и воскресенье с 19:00 до 22:00.
  9. Стадион «Гайва» (Карбышева, 52). Время работы — со вторника по четверг с 17:00 до 22:00, в пятницу с 16:00 до 22:00, суббота и воскресенье — с 12:30 до 22:00.
  10. Стадион «Юность» (Революции, 27). Время работы — суббота и воскресенье с 14:00 до 21:00.
  11. Стадион «Трудовые резервы» (Патриса Лумумбы, 2). Работает ежедневно с 9:00 до 22:00, с понедельника по пятницу перерыв с 16:30 до 17:30, в субботу и воскресенье — с 15:00 до 16:00.
Каток на стадионе «Трудовые резервы» пока не открылся из-за морозов, но дату его открытия обещают озвучить на этой неделе.Каток на стадионе «Трудовые резервы» пока не открылся из-за морозов, но дату его открытия обещают озвучить на этой неделе.
Каток на стадионе «Трудовые резервы» пока не открылся из-за морозов, но дату его открытия обещают озвучить на этой неделе.
Фото: vk.com/unros

Как работают крытые катки в Перми

Стоимость услуги — от 50 рублей для сопровождающих на массовое катание до 300 рублей для взрослых.

  1. Спорткомплекс имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а). Работает ежедневно с 8:00 до 23:00.
  2. Каток в УДС «Молот» (Лебедева, 13). Работает ежедневно с 8:00 до 23:00.
  3. Спортивный комплекс «Победа» (Обвинская, 9). Работает ежедневно с 20:00 до 22:00.
  4. Каток «Прикамье» (Ласьвинская, 1). Режим работы — суббота, воскресенье, праздничные дни — с 15:00 до 21:00.
  5. Дворец спорта «Орленок» (Сибирская, 47). Работает ежедневно с 7:00 до 23:00.
Лед в УДС «Молот» открыт не только для профессиональных хоккеистов, но и для любителей.Лед в УДС «Молот» открыт не только для профессиональных хоккеистов, но и для любителей.
Лед в УДС «Молот» открыт не только для профессиональных хоккеистов, но и для любителей.
Фото: csp59.ru
#Спорт#Общество#Пермь#Каток#Хобби#Коньки#Город#Ледовый каток#Все материалы авторов
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