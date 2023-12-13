Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой

Для любителей приглушенного света и приятной музыки в школе олимпийского резерва «Орленок» каждую пятницу с 23:30 до 1:30 проводятся ночные катания. Но есть ограничение по возрасту: вход на каток только с 18 лет, а подросткам в возрасте 16-17 лет можно попасть на каток только с родителями или законными представителями.