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Губернатор встретился с медиками из Кудымкара после их жалоб Путину на выплаты

Медработники из Прикамья получили дополнительные выплаты после жалоб Путину

13 декабря 2023, 11:06
Фото: Parmanews.ru

Губернатор встретился с медиками из Кудымкара после их жалоб Путину на выплаты

В зарплатном фонде не было лишних денег для выплат, но они нашлись после вмешательства краевых властей.

Сотрудники скорой помощи из Кудымкара получили выплаты после обращения к президенту. Видео было опубликовано 8 декабря. Водители и фельдшеры утверждали, что их оставили без стимулирующих выплат.

В пресс-службе краевого правительства пояснили Properm.ru, что с работниками встретился губернатор Дмитрий Махонин и глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. Сотрудникам пояснили, что дополнительные стимулирующие выплаты положены только при наличии экономии в зарплатном фонде.

С июля по сентябрь 2023 года сотрудники получали стимулирующие выплаты, но дополнительных стимулирующих выплат не было. Главному врачу рекомендовали выделить деньги на эти цели, в итоге медработники получили и дополнительные выплаты.

При этом губернатор утверждает, что основная проблема в этой ситуации оказалась в том, что работникам не объяснили, как работает схема начисления выплат. Замечание за это получил руководитель больницы — Игорь Уточкин.

Вдобавок, краевой Минздрав должен будет повысить квалификацию главврачей в плане финансовой деятельности и коммуникации с сотрудниками.

На должность главного врача Коми-Пермяцкой больницы Игорь Уточкин был назначен в июне 2023 года, ранее он работал заместителем главврача по сельскому здравоохранению.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Кудымкар
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