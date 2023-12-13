Медработники из Прикамья получили дополнительные выплаты после жалоб Путину

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Сотрудники скорой помощи из Кудымкара получили выплаты после обращения к президенту. Видео было опубликовано 8 декабря. Водители и фельдшеры утверждали, что их оставили без стимулирующих выплат.
В пресс-службе краевого правительства пояснили Properm.ru, что с работниками встретился губернатор Дмитрий Махонин и глава краевого Минздрава Анастасия Крутень. Сотрудникам пояснили, что дополнительные стимулирующие выплаты положены только при наличии экономии в зарплатном фонде.
С июля по сентябрь 2023 года сотрудники получали стимулирующие выплаты, но дополнительных стимулирующих выплат не было. Главному врачу рекомендовали выделить деньги на эти цели, в итоге медработники получили и дополнительные выплаты.
При этом губернатор утверждает, что основная проблема в этой ситуации оказалась в том, что работникам не объяснили, как работает схема начисления выплат. Замечание за это получил руководитель больницы — Игорь Уточкин.
Вдобавок, краевой Минздрав должен будет повысить квалификацию главврачей в плане финансовой деятельности и коммуникации с сотрудниками.
На должность главного врача Коми-Пермяцкой больницы Игорь Уточкин был назначен в июне 2023 года, ранее он работал заместителем главврача по сельскому здравоохранению.