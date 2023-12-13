«Молот» завершает гостевую серию победой в Омске

«Хороший матч, команда молодая у соперника. Такой счет не отражает всей целостности игры. Желаю „Омским Крыльям“ прогрессировать, в третьем периоде они показали, что могут показывать красивую игру и держать удар. С нашей стороны мы очень довольны результатами этой поездки. Потому что по логистике очень тяжелый был выезд. Вчера мы весь день добирались, с отменами рейсов и так далее. Сегодня пришлось раскатку перенести на время после соперника, чтобы ребята выспались. Подошли к игре собранно. Несмотря на эти перипетии, благодарен пацанам, что они выжали из себя все. Едем домой, поздравляем пермских болельщиков с победой. Ждем их на своих играх, дома.» — прокомментировал результат встречи после матча главный тренер клуба «Молот» Павел Зубов.