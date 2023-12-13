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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

«Молот» завершает гостевую серию победой в Омске

«Молот» завершает гостевую серию победой в Омске

13 декабря 2023, 17:07
Фото: ВХЛ
Следующий матч «молотобойцы» проведут 17 декабря в Перми

Сегодня, 13 декабря, «Молот» в гостях разгромил «Омские крылья» со счётом 1:6.

Заброшенными шайбами у «молотобойцев» отличились Кирилл Казаков, Дмитрий Воробьёв, Денис Дюрягин и Константин Пархоменко. Два удачных броска по воротам соперника сделал Никита Кирьянов.

«Хороший матч, команда молодая у соперника. Такой счет не отражает всей целостности игры. Желаю „Омским Крыльям“ прогрессировать, в третьем периоде они показали, что могут показывать красивую игру и держать удар. С нашей стороны мы очень довольны результатами этой поездки. Потому что по логистике очень тяжелый был выезд. Вчера мы весь день добирались, с отменами рейсов и так далее. Сегодня пришлось раскатку перенести на время после соперника, чтобы ребята выспались. Подошли к игре собранно. Несмотря на эти перипетии, благодарен пацанам, что они выжали из себя все. Едем домой, поздравляем пермских болельщиков с победой. Ждем их на своих играх, дома.» — прокомментировал результат встречи после матча главный тренер клуба «Молот» Павел Зубов.

Следующий матч «Молот» проведет на домашнем льду в воскресенье, 17 декабря, против тульского ХК «АКМ».

#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл#Омск
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