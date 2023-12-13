МРОТ мечты назвали жители Кемеровской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Жители Кемеровской области назвали желаемый минимальный размер оплаты труда. По их мнению, он должен составлять не менее 41,5 тыс. рублей. Это вдвое больше официально установленного в России МРОТ с 1 января 2024 года — 19 242 рубля, обратил внимание VSE42.Ru, проанализировав результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
В августе текущего года участники опроса в Кемерове говорили, что размер МРОТ должен составлять 39, 8 тыс. рублей. В ноябре 2020 года эта величина составляла 32,2 тыс. рублей. По статистике, наибольший желаемый размер МРОТ указали жители Москвы — 45,3 тыс. рублей, а наименьший — жители Пензы (36,7 тыс. рублей).