МРОТ мечты назвали жители Кемеровской области

Жители Кемеровской области назвали желаемый минимальный размер оплаты труда. По их мнению, он должен составлять не менее 41,5 тыс. рублей. Это вдвое больше официально установленного в России МРОТ с 1 января 2024 года — 19 242 рубля, обратил внимание VSE42.Ru, проанализировав результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.