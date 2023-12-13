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МРОТ мечты назвали жители Кемеровской области

МРОТ мечты назвали жители Кемеровской области

13 декабря 2023, 06:34
Фото: 1MI
По статистике, самые скромные запросы у жителей Пензы.
Сюжет
Мрот

Жители Кемеровской области назвали желаемый минимальный размер оплаты труда. По их мнению, он должен составлять не менее 41,5 тыс. рублей. Это вдвое больше официально установленного в России МРОТ с 1 января 2024 года — 19 242 рубля, обратил внимание VSE42.Ru, проанализировав результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

В августе текущего года участники опроса в Кемерове говорили, что размер МРОТ должен составлять 39, 8 тыс. рублей. В ноябре 2020 года эта величина составляла 32,2 тыс. рублей. По статистике, наибольший желаемый размер МРОТ указали жители Москвы — 45,3 тыс. рублей, а наименьший — жители Пензы (36,7 тыс. рублей).

#Финансы#Общество#Зарплата#Мрот
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