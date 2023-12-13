НСКВ: наставничество — неотъемлемая часть корпоративного добровольчества

«Наставничество как важный компонент внутренних и внешних проектов корпоративного волонтерства включено в стратегию устойчивого развития нашей компании. Это и производственное наставничество опытных сотрудников, и краткосрочное наставничество для новых сотрудников и стажеров, и даже наставничество в рамках отдельных деловых компетенций для внешних аудиторий в рамках специальных корпоративных программ», — рассказала Татьяна Гончаренко. Она отметила, что такие активности помогают сотрудникам чувствовать сопричастность к происходящим в компании процессам, а также развиваться личностно.