Опыт ЗС Прикамья по цифровизации законотворческого процесса стал одним из передовых

Также на заседании был представлен новый председатель комиссии. Им стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. В рамках повестки были также рассмотрены итоги деятельности комиссии, опыт цифровизации работы муниципальных органов власти в республике Марий Эл, а также промежуточные итоги развития сервиса «Госуслуги» и системы многофункциональных центров, в том числе в новых регионах России.