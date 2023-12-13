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Опыт ЗС Прикамья по цифровизации законотворческого процесса стал одним из передовых

Опыт ЗС Прикамья по цифровизации законотворческого процесса стал одним из передовых

13 декабря 2023, 05:40
По словам спикера ЗС Валерия Сухих, современные технологии позволяют открыть законотворческий процесс для людей.

Спикер Заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил современные цифровые решения в работе парламента на заседании комиссии Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям.

Профильная комиссия признала опыт краевого ЗС по цифровизации законотворческого процесса одним из самых передовых в стране. Особое внимание привлекли система электронного документооборота и мобильное приложение «Кабинет депутата».

По словам Валерия Сухих, опыт краевого парламента востребован в других регионах.

«С нашими разработками уже ознакомились десятки делегаций из других регионов. Электронная платформа позволяет пошагово отследить путь законопроекта: от внесения инициативы до окончательного принятия документа. За 10 лет технологии не только расширили возможности нормотворчества, но и по-настоящему открыли сложный законотворческий процесс для наших граждан», — подчеркнул парламентарий.

Цифровая платформа обеспечивает оперативный доступ к повесткам и материалам всех заседаний, а также планам мероприятий и документам Законодательного Собрания. Единая база нормативных актов содержит сами документы и историю их рассмотрения и принятия. Доступ к единому информационному пространству имеют также представительные муниципальные органы, Молодежный парламент и жители региона.

Заместитель председателя Комиссии и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова отметила уникальность разработки пермских законодателей и предложила рекомендовать в качестве лучшего для других регионов. «Такой степени открытости законотворческого процесса достигли ещё не во всех регионах», — отметила зампред комиссии.

Также на заседании был представлен новый председатель комиссии. Им стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников. В рамках повестки были также рассмотрены итоги деятельности комиссии, опыт цифровизации работы муниципальных органов власти в республике Марий Эл, а также промежуточные итоги развития сервиса «Госуслуги» и системы многофункциональных центров, в том числе в новых регионах России.

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