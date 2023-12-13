Отдел ЗАГС незаконно отказывал пермяку в регистрации рожденного в Чехии ребенка

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 07:51
Индустриальный районный суд защитил права пермяка, признав действия отдела ЗАГС незаконными. В августе мужчина обратился в отдел ЗАГС Индустриального района с заявлением о регистрации рождения сына — его третьего с супругой ребенка. Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, он приложил к заявлению требуемые документы:
Но отдел ЗАГС отказался регистрировать ребенка как рожденного в законном браке. Сотрудники отдела ссылались при этом, что у супругов нет оригинала свидетельства о заключении брака. В ЗАГСе попросили принести подлинный документ с переводом на русский язык. Супружеской паре пришлось провести государственную регистрацию рождения своего третьего ребенка, где его отец указан со слов матери. Это их не устраивало, и мужчина обратился в суд.
Суд сделал вывод, что ЗАГС действовал формально и не учел сложности с получением дубликата свидетельства о заключении брака в связи с напряженными отношениями между Россией и Чешской Республикой. Документ о регистрации брачного союза был выдан соответствующим органом в Праге, получить его через министерство иностранных дел России — сложный и длительный процесс.
В итоге Индустриальный районный суд признал действия отдела ЗАГС незаконными и обязал его внести изменения в запись акта о рождении ребенка, указав полные данные отца малыша.