properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Отдел ЗАГС в Перми незаконно отказался регистрировать рожденного в Чехии ребенка

Отдел ЗАГС незаконно отказывал пермяку в регистрации рожденного в Чехии ребенка

13 декабря 2023, 05:01
Фото: fusionbrain.ai

Отдел ЗАГС в Перми незаконно отказался регистрировать рожденного в Чехии ребенка

Мужчина обратился в суд.
Сюжет
Дети

Индустриальный районный суд защитил права пермяка, признав действия отдела ЗАГС незаконными. В августе мужчина обратился в отдел ЗАГС Индустриального района с заявлением о регистрации рождения сына — его третьего с супругой ребенка. Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, он приложил к заявлению требуемые документы:

  • копию свидетельства о браке, заключенного на территории Чехии с нотариально удостоверенным переводом;
  • оригиналы своего паспорта и паспорта жены с отметками о регистрации брака;
  • электронное медицинское свидетельство о рождении ребенка.

Но отдел ЗАГС отказался регистрировать ребенка как рожденного в законном браке. Сотрудники отдела ссылались при этом, что у супругов нет оригинала свидетельства о заключении брака. В ЗАГСе попросили принести подлинный документ с переводом на русский язык. Супружеской паре пришлось провести государственную регистрацию рождения своего третьего ребенка, где его отец указан со слов матери. Это их не устраивало, и мужчина обратился в суд.

Суд сделал вывод, что ЗАГС действовал формально и не учел сложности с получением дубликата свидетельства о заключении брака в связи с напряженными отношениями между Россией и Чешской Республикой. Документ о регистрации брачного союза был выдан соответствующим органом в Праге, получить его через министерство иностранных дел России — сложный и длительный процесс.

В итоге Индустриальный районный суд признал действия отдела ЗАГС незаконными и обязал его внести изменения в запись акта о рождении ребенка, указав полные данные отца малыша.

Читайте также:
Краснокамца отправили в колонию за избиение беременной жены ради ставокПолиция проводит проверку по факту выброса фекалий у квартиры педагога в Перми
#Происшествия#Суд#Пермь#Дети#Загс
Подпишитесь
Почему сериал «Слово пацана» — это котел с кошмарами. Но его все равно все смотрят
Сегодня, 06:00
Власти Пермского края отчитались о сдаче долгостроя на Кировоградской
Сегодня, 07:56
Экс-начальник УКС Пермского не смог обжаловать приговор по делу зоопарка
Сегодня, 07:34
Уголовное дело экс-депутата заксобрания Прикамья и его сына рассмотрят в новом году
Вчера, 12:13
Пермский пороховой завод внесли в санкционным список США
Сегодня, 06:06
Как изменить жизнь в регионе к лучшему? Рассказываем о проектах земляков
11 декабря, 04:00