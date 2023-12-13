Отдел ЗАГС незаконно отказывал пермяку в регистрации рожденного в Чехии ребенка

Но отдел ЗАГС отказался регистрировать ребенка как рожденного в законном браке. Сотрудники отдела ссылались при этом, что у супругов нет оригинала свидетельства о заключении брака. В ЗАГСе попросили принести подлинный документ с переводом на русский язык. Супружеской паре пришлось провести государственную регистрацию рождения своего третьего ребенка, где его отец указан со слов матери. Это их не устраивало, и мужчина обратился в суд.