«Пермэнерго» восстановило электроснабжение в поселках Прикамья

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Энергетики из «Пермэнерго» восстановили электроснабжение для жителей поселков Пермского края. Подача электроэнергии была стабилизирована в Култаево, Мокино, Ласьве, Горном и еще в нескольких населенных пунктах, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».
12 декабря 2023 года УФАС Пермского края опубликовало предостережение по возможному сбою электроснабжения ввиду аномальных морозов. Антимонопольщики отметили, что «стало известно о масштабных перебоях с электроснабжением потребителей. По имеющимся данным, снижение качества и отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов могут быть вызваны нестабильной работой электрооборудования компании ПАО „Россети Урал“».
По причине экстремальных морозов за первые сутки нагрузки на подстанции и центры питания в распределительной сети возросли от 20 до 50%. Для того, чтобы восстановить ситуацию, было воздействовано 160 рабочих и 59 единиц техники.
Согласно законодательству, электричество может отсутствовать не более 24 часов подряд. кроме того, общий объем времени отключения в год не должен превышать трех суток. При возникновении непредвиденных аварийных ситуаций сроки могут быть превышены.