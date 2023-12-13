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В селах Пермского округа энергетики восстановили электроснабжение

«Пермэнерго» восстановило электроснабжение в поселках Прикамья

13 декабря 2023, 06:48
Фото: Midjourney

В селах Пермского округа энергетики восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановили в Култаево, Мокино, Ласьве, Горноми и в других населенных пунктах Пермского края.
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Уфас

Энергетики из «Пермэнерго» восстановили электроснабжение для жителей поселков Пермского края. Подача электроэнергии была стабилизирована в Култаево, Мокино, Ласьве, Горном и еще в нескольких населенных пунктах, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Урал».

12 декабря 2023 года УФАС Пермского края опубликовало предостережение по возможному сбою электроснабжения ввиду аномальных морозов. Антимонопольщики отметили, что «стало известно о масштабных перебоях с электроснабжением потребителей. По имеющимся данным, снижение качества и отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов могут быть вызваны нестабильной работой электрооборудования компании ПАО „Россети Урал“».

По причине экстремальных морозов за первые сутки нагрузки на подстанции и центры питания в распределительной сети возросли от 20 до 50%. Для того, чтобы восстановить ситуацию, было воздействовано 160 рабочих и 59 единиц техники.

Согласно законодательству, электричество может отсутствовать не более 24 часов подряд. кроме того, общий объем времени отключения в год не должен превышать трех суток. При возникновении непредвиденных аварийных ситуаций сроки могут быть превышены.

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