Пермский аэропорт «Большое Савино» возглавил топ-менеджер из Калининграда

С 1 декабря 2023 года генеральным директором АО «Международный аэропорт Пермь» стал Александр Кулюкин, занимавший до этого пост первого заместителя руководителя калининградского аэропорта Храброво. Информация об этом появилась на сайте «Большого Савино».