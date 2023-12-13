Пермский аэропорт «Большое Савино» возглавил топ-менеджер из Калининграда

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
С 1 декабря 2023 года генеральным директором АО «Международный аэропорт Пермь» стал Александр Кулюкин, занимавший до этого пост первого заместителя руководителя калининградского аэропорта Храброво. Информация об этом появилась на сайте «Большого Савино».
Предыдущий глава пермского аэропорта Султан Джармуханов занимал должность с 2018 года. Сейчас он перешел на новую должность в «Новапорт Холдинг» — компанию, специализирующуюся на реализации комплексных программ развития аэропортов.
Новый руководитель «Большого Савино» Александр Кулюкин имеет два высших образования: Харьковский авиационный институт имени Н. Е. Жуковского и Санкт-Петербургский институт управления и экономики. С 2017 года он занимал должность директора по производству — первого зама гендиректора «Храброво».