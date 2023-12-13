Пермский край стал одним из лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы»

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Updated Сегодня, 06:58
Министерство экономического развития России обнародовало рейтинг эффективности деятельности многофункциональных центров (МФЦ) «Мои Документы» за третий квартал текущего года. В перечень МФЦ с высокой эффективностью работы вошел 51 регион, в том числе Пермский край.
Рейтинг эффективности работы МФЦ публикуется каждые три месяца. Специалисты оценивают регионы по таким критериям, как доступность и качество оказания государственных и муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, внедрение новых направлений работы, а также применение новаторских решений. В рейтинге федерального Минэкономразвития представлены территории с низким, средним и высоким уровнями эффективности центров госуслуг.
В МФЦ Пермского края сообщили, что наш регион традиционно сохраняет высокий уровень деятельности филиалов МФЦ и занимает высокие позиции в рейтинге. Учреждение непрерывно работает над повышением качества предоставления услуг, особое внимание уделяется внедрению цифровых сервисов. Например, для популяризации электронных услуг в текущем году по поручению главы региона Дмитрия Махонина, в 49 филиалах «Мои Документы» по всему краю создали секторы пользовательского сопровождения с гостевыми компьютерами, принтерами и сканерами.
Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:
— В каждом офисе наши специалисты учат заявителей, как получать услуги в электронном виде, чтобы в будущем они смогли делать это дома самостоятельно. В этом году услугами СПС воспользовались более 13 тыс. жителей.
В нынешнем году на базе учреждения создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Специалисты раскладывают каждую услугу на этапы и выясняют, что замедляет процесс ее получения. К примеру, это могут быть лишние согласования и дополнительные визиты в ведомство. В дальнейшем Центр старается их исключить, в итоге получается более совершенный процесс предоставления госуслуги. По словам руководителя Центра оптимизации Анастасии Лялякиной, в 2023 году проведена работа по оптимизации шести услуг, а на 2024 год у учреждения есть более внушительные планы.
Проект по созданию сети МФЦ в России осуществляется по поручению президента Владимира Путина с 2012 года. Сейчас в 89 регионах работают 12,8 тыс. офисов МФЦ (53,1 тыс. окон). Среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут. Госуслугами сейчас охвачено 97,6% россиян.
Алексей Херсонцев, статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства:
— Сейчас перед Минэкономразвития России стоит задача обеспечить получение всех государственных и муниципальных услуг в офисах «Мои Документы». Кроме того, у центров есть необходимые ресурсы, чтобы стать единым интегратором всех услуг и сервисов, необходимых для решения различных жизненных ситуаций.
В Прикамье функционирует одна из самых масштабных сетей МФЦ — 54 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений. Жители Пермского края могут получить через МФЦ свыше тысячи государственных и муниципальных услуг. С начала 2023 года им было оказано почти 3 млн услуг.