Пермский край стал одним из лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы»

В нынешнем году на базе учреждения создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Специалисты раскладывают каждую услугу на этапы и выясняют, что замедляет процесс ее получения. К примеру, это могут быть лишние согласования и дополнительные визиты в ведомство. В дальнейшем Центр старается их исключить, в итоге получается более совершенный процесс предоставления госуслуги. По словам руководителя Центра оптимизации Анастасии Лялякиной, в 2023 году проведена работа по оптимизации шести услуг, а на 2024 год у учреждения есть более внушительные планы.