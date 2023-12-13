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Пермский край стал одним из лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы»

Пермский край стал одним из лидеров по эффективности работы центров «Мои Документы»

13 декабря 2023, 06:56
Фото: пресс-служба МФЦ Пермского края
Рейтинг МФЦ за третий квартал 2023 года представило Минэкономразвития России.

Министерство экономического развития России обнародовало рейтинг эффективности деятельности многофункциональных центров (МФЦ) «Мои Документы» за третий квартал текущего года. В перечень МФЦ с высокой эффективностью работы вошел 51 регион, в том числе Пермский край.

Рейтинг эффективности работы МФЦ публикуется каждые три месяца. Специалисты оценивают регионы по таким критериям, как доступность и качество оказания государственных и муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, внедрение новых направлений работы, а также применение новаторских решений. В рейтинге федерального Минэкономразвития представлены территории с низким, средним и высоким уровнями эффективности центров госуслуг.

В МФЦ Пермского края сообщили, что наш регион традиционно сохраняет высокий уровень деятельности филиалов МФЦ и занимает высокие позиции в рейтинге. Учреждение непрерывно работает над повышением качества предоставления услуг, особое внимание уделяется внедрению цифровых сервисов. Например, для популяризации электронных услуг в текущем году по поручению главы региона Дмитрия Махонина, в 49 филиалах «Мои Документы» по всему краю создали секторы пользовательского сопровождения с гостевыми компьютерами, принтерами и сканерами.

Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ»:

— В каждом офисе наши специалисты учат заявителей, как получать услуги в электронном виде, чтобы в будущем они смогли делать это дома самостоятельно. В этом году услугами СПС воспользовались более 13 тыс. жителей.

В нынешнем году на базе учреждения создан Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг. Специалисты раскладывают каждую услугу на этапы и выясняют, что замедляет процесс ее получения. К примеру, это могут быть лишние согласования и дополнительные визиты в ведомство. В дальнейшем Центр старается их исключить, в итоге получается более совершенный процесс предоставления госуслуги. По словам руководителя Центра оптимизации Анастасии Лялякиной, в 2023 году проведена работа по оптимизации шести услуг, а на 2024 год у учреждения есть более внушительные планы.

Проект по созданию сети МФЦ в России осуществляется по поручению президента Владимира Путина с 2012 года. Сейчас в 89 регионах работают 12,8 тыс. офисов МФЦ (53,1 тыс. окон). Среднее время ожидания в очереди составляет 15 минут. Госуслугами сейчас охвачено 97,6% россиян.

Алексей Херсонцев, статс-секретарь — заместитель руководителя ведомства:

— Сейчас перед Минэкономразвития России стоит задача обеспечить получение всех государственных и муниципальных услуг в офисах «Мои Документы». Кроме того, у центров есть необходимые ресурсы, чтобы стать единым интегратором всех услуг и сервисов, необходимых для решения различных жизненных ситуаций.

В Прикамье функционирует одна из самых масштабных сетей МФЦ — 54 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений. Жители Пермского края могут получить через МФЦ свыше тысячи государственных и муниципальных услуг. С начала 2023 года им было оказано почти 3 млн услуг.

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