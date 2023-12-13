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Пермский пороховой завод внесли в санкционный список США 12 декабря

Пермский пороховой завод внесли в санкционным список США

13 декабря 2023, 06:06
Фото: properm.ru

Пермский пороховой завод внесли в санкционный список США 12 декабря

Срок действия санкций не обозначен.
Сюжет
Санкции

Пермский пороховой завод попал под санкции США. Список был расширен 12 декабря, в него включили более 200 компаний, сообщает американский Минфин. При этом под ограничения попали не только российские компании, но из предприятия из Китая, Турции, Великобритании и ОАЭ.

В марте 2023 года Пермский пороховой завод попал под санкции Украины, срок их действия — 10 лет. Предприятие выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для ракет, лакокрасочные материалы.

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#Пермь#Пороховой завод#Санкции#Пермский пороховой завод
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