Пермский пороховой завод внесли в санкционным список США

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Пермский пороховой завод попал под санкции США. Список был расширен 12 декабря, в него включили более 200 компаний, сообщает американский Минфин. При этом под ограничения попали не только российские компании, но из предприятия из Китая, Турции, Великобритании и ОАЭ.
В марте 2023 года Пермский пороховой завод попал под санкции Украины, срок их действия — 10 лет. Предприятие выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам противовоздушной обороны, заряды двигателей для ракет, лакокрасочные материалы.