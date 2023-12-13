Почти 20 новых школ построили на Сахалине и Курилах за 5 лет

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Глава островного региона поделился результатами работы за пять лет с депутатами Сахалинской областной Думы. Он напомнил, что образовательные и спортивные объекты на Сахалине и Курилах возводят благодаря федеральным проектам, инициированным президентом Владимиром Путиным.
«Мы стремимся создать в регионе среду, в которой дети смогут учиться, развиваться, раскрывать свои таланты. Все это должно быть доступно дома, а не только на материке. Поэтому большое внимание сегодня уделяем развитию школьников, ведь они — наше будущее», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
За 5 лет на Сахалине и Курилах построили 19 новых школ и 9 детских садов. Капитально отремонтировали и модернизировали 27 образовательных учреждений. Ежегодно в летних лагерях отдыхают более 30 тысяч ребят из всех районов Сахалинской области. На базе школ создано почти 4 тысячи мест для получения дополнительного образования. Открыты 82 «Точки роста», 6 кванториумов, 2 центра IT, модернизированы компьютерные классы в 155 школах. С 2023 года во всех общеобразовательных учреждениях Сахалинской области ввели курс по начальной военной подготовке. В 104 школах ребята учатся программированию и управлению БПЛА. На базе учебно-тренировочного центра «Восток» запускают островной аналог центра «Сириус» — там талантливые дети смогут реализовать свой потенциал в учебе, науке или спорте, а также готовиться к поступлению в вуз. С этой же целью запущен проект «500 школьников», в котором участвуют более 900 детей.
«В бюджет следующего года у нас заложены средства на строительство нескольких школ, в том числе двух в Южно-Сахалинске. Рассчитываем на то, что список будет расширяться. Началось строительство современного научно-образовательного центра и студенческого городка. Эти вопросы годами не решались, а сейчас, благодаря инициативе губернатора, принимаются кардинальные решения. Важно, что мы получаем значительное федеральное финансирование на сферу образования. Все это поможет в том числе сократить отток молодежи из региона, поскольку все условия для развития создаются здесь», — прокомментировал депутат Сахалинской областной Думы Роман Веденеев.
Активно развивается и спортивная инфраструктура региона. На Сахалине построили крупнейший в ДФО аквапарк «Аква Сити», Центр единоборств, приобрели УТЦ «Восток», достраивают легкоатлетический манеж. Опережающими темпами возводят Центр водных видов спорта — масштабный социальный проект полностью реализуют за счет средств «Газпрома».
«Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что в стране должны быть созданы условия для вовлечения в спорт и физкультуру как можно большего числа жителей. В нашем регионе за последние годы построены десятки крупных объектов, многие из которых принимают соревнования самого высокого уровня. По уровню вовлеченности в занятия спортом и физкультурой Сахалинская область — один из регионов-лидеров в стране», — отметил депутат Сахалинской областной Думы Артем Круглик.
Сегодня около 70% жителей региона регулярно занимаются спортом. На островах за 5 лет возвели 14 ФОКов, реконструировали и открыли 7 стадионов. Островитяне могут посещать школьные спортивные залы и стадионы в рамках проекта «Школа — социальный магнит».