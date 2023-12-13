Развитие медицины увеличили продолжительность жизни на Сахалине и Курилах на 1,5 года

«В сфере здравоохранения за 5 лет произошло очень много положительных изменений: „Мобильные бригады“, группы здоровья, комплексные обследования, высокотехнологичные операции, обратная связь и другие новшества. Не все гладко шло с самого начала, но сегодня мы четко видим эффективность этих мер — прежде всего, в улучшении состояния здоровья наших земляков. Нельзя забывать, что все эти нововведения шли в довольно непростое время, на которое пришлись пандемия и СВО. Но мы достойно встретили испытания. К примеру, когда коронавирус вспыхнул в сосудистом центре, мы смогли погасить эту вспышку за одну неделю, и при этом сохранили жизни всех пациентов, которые лежали в отделении. Мы не стоим на месте, мы движемся и движемся в верном направлении», — подчеркнул депутат Сахалинской областной Думы, главный врач Сахалинской областной клинической больницы Владимир Розумейко.