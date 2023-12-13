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Published Сегодня, 13:22

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Updated Сегодня, 14:28

«Развлечений не будет». Власти Прикамья рассказали о планах на новогоднюю ночь

«Развлечений не будет». Власти Прикамья рассказали о планах на новогоднюю ночь

13 декабря 2023, 13:22
Фото: Midjourney
Пермяки останутся без праздничного салюта.

В Перми возле главной елки на эспланаде в новогоднюю ночь не будет никаких развлекательных мероприятий. Не будет и праздничного салюта, сообщила на заседании краевого правительства министр культуры региона, пишет «РБК-Пермь».

С 23:00 31 декабря до 03:00 1 января в ледовом городке «Лукоморье» будут звучать лишь поздравления с экранов под музыкальное сопровождение. Однако в краевой столице пройдут и другие праздничные мероприятия:

  • 15 декабря с 17:00 до 18:00 зажгут огни на главной елке Перми;
  • 28 декабря с 10:30 до 13:00 состоится главная городская елка в ДК Солдатова;
  • 30 декабря официально откроется ледовый городок «Лукоморье» на эспланаде. Начало запланировано приблизительно на 19:00;
  • С 3 по 6 января с 12:00 до 16:00 будут проходить новогодние каникулы в «Лукоморье»;
  • 29 декабря с 13:00 до 19:00 и с 30 декабря по 8 января можно будет посетить резиденцию Деда Мороза на Даче Синакевича;
  • С 22 декабря по 11 января на набережной Камы будут работать новогодние аттракционы;
  • 7 января с 12:00 до 16:00 состоятся рождественские гуляния в «Лукоморье» на эспланаде.
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#Пермь#Ледовый городок#Новый год#Дача синакевича#Лукоморье#Резиденция Деда Мороза
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