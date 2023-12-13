«Развлечений не будет». Власти Прикамья рассказали о планах на новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Перми возле главной елки на эспланаде в новогоднюю ночь не будет никаких развлекательных мероприятий. Не будет и праздничного салюта, сообщила на заседании краевого правительства министр культуры региона, пишет «РБК-Пермь».
С 23:00 31 декабря до 03:00 1 января в ледовом городке «Лукоморье» будут звучать лишь поздравления с экранов под музыкальное сопровождение. Однако в краевой столице пройдут и другие праздничные мероприятия: