Школу «Инженерия островов» создадут на базе СахГУ при поддержке правительства РФ

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Островной регион стал одним из победителей проекта «Передовые инженерные школы» — одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые утвердил глава кабмина Михаил Мишустин. В 2022 году по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 регионов России. По итогам второй волны отбора в 2023 году число передовых инженерных школ увеличится до 50, причем в 8 регионах они будут созданы впервые. Проекты развития университетов, на базе которых будут созданы передовые инженерные школы, на прошлой неделе рассматривал Совет по грантам под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. На конкурс в общей сложности поступило 73 заявки. В финале были заслушаны 57 претендентов из 40 регионов. Одним из победителей стала Сахалинская область.
Передовая инженерная школа «Инженерия островов» появится на базе Сахалинского государственного университета. В ней будут разрабатывать автономные гибридные энергосистемы удаленных поселков и островных территорий. Создание таких установок позволит сократить выбросы СО2 в атмосферу и оптимизировать затраты на производство электричества. Еще одна задача новой передовой инженерной школы — подготовка высококвалифицированных специалистов, которые смогут как проектировать, так и обслуживать энергосистемы, питающие регион.
«Передовая инженерная школа в СахГУ будет работать в области возобновляемой и водородной энергетики — одного из самых инновационных направлений. Учитывая географическую специфику региона, объективные трудности в энергообеспечении изолированных на островах поселений, инженерные решения, которые будут создаваться в рамках школы, действительно изменят к лучшему жизнь людей, станут подспорьем в развитии всей Сахалинской области», — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Индустриальными партнерами вуза выступят АО «Русатом Оверсиз», АО «Петросах», ПАО «Русгидро», АО «Россети» Мобильные ГТЭС, ООО «Сахалинская Энергия», ПАО «Сбербанк» и АО НПЦ «Элвис». Эти компании давно зарекомендовали себя как надежные партнеры островного региона в реализации значимых проектов.
«Победа Сахалинской области в федеральном конкурсе — еще один шаг в развитии главного островного вуза. Благодаря решению федерального правительства создать на базе СахГУ инженерную школу наш университет встанет в один ряд с крупнейшими вузами страны, где уже существуют такие научные подразделения. Мы уже запустили проект по обучению школьников естественным наукам в СахГУ. К нему присоединились более 900 талантливых ребят. Планируем, что в дальнейшем они станут студентами новейшего кампуса „СахалинTech“, который мы возводим в рамках инициированного президентом Владимиром Путиным национального проекта „Наука и университеты“. Сердцем образовательных программ нашего вуза станет инженерная школа, которая будет готовить кадры для востребованных отраслей», — прокомментировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
С передовыми инженерными школами РФ сегодня сотрудничают свыше 190 индустриальных партнеров. В их числе «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Сибур Холдинг» и «Газпром нефть». До конца 2024 года их количество должно превысить 250. В 2024 году из федерального бюджета вузам-участникам проекта поступит более 18,3 млрд рублей. Почти 4,5 млрд из них получат новые передовые инженерные школы.