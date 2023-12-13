Синоптики назвали последний день аномальных холодов в Пермском крае

Синоптики отмечают, что 12 декабря максимальная температура воздуха составляла -20˚, на западе региона -23…-25˚, на юге -27,1˚. В Перми температура поднималась лишь до -24˚. При этом с учетом ветра ощущаемая температура в краевой столице была в разы ниже — -38˚. Среднесуточные показатели в Перми были ниже нормы на 16,5˚.