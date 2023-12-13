Систематически наносил побои. Житель Добрянки истязал свою беременную сожительницу

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В Добрянке 22-летний местный житель на протяжении года избивал свою сожительницу. Не остановила изверга даже беременность девушки, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
С октября 2022 года по октябрь 2023 года нетрезвый добрянец дома избивал свою 20-летнюю сожительницу. Не остановила побои даже беременность девушки.
Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).
Следствие продолжается.