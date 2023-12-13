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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Систематически наносил побои. Житель Добрянки истязал свою беременную сожительницу

Систематически наносил побои. Житель Добрянки истязал свою беременную сожительницу

13 декабря 2023, 14:15
Фото: Midjourney
В отношении изверга возбуждено уголовное дело.

В Добрянке 22-летний местный житель на протяжении года избивал свою сожительницу. Не остановила изверга даже беременность девушки, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

С октября 2022 года по октябрь 2023 года нетрезвый добрянец дома избивал свою 20-летнюю сожительницу. Не остановила побои даже беременность девушки.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

Следствие продолжается.

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#Общество#Криминал#Добрянка#Побои
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