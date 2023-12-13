Специалисты рассказали пермякам, как помочь человеку при обморожении

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Published Сегодня, 05:55
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В начале декабря в Прикамье наступил период аномальных морозов, и, хотя он завершается, впереди еще два месяца зимы. Холодная погода может привести к обморожению или переохлаждению. В зоне риска по обморожениям находятся дети, у которых еще не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Как защитить себя от воздействия низких температур, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Первыми признаками обморожения является онемение конечностей, а также чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при поражении холодом нужно согревать кожу на протяжении 20-30 минут. Поместите пострадавшие от обморожения участки в теплую, ни в коем случае не горячую воду. Если теплой воды нет, то можно согреть пораженные участки теплом собственного тела, к примеру, обмороженные кисти рук поместить под мышки.
Если вы видите и ощущаете, как кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями, то как можно скорее обратитесь к врачу. Запрещено растирать обмороженные участки снегом и массировать их, так как это может только усугубить последствия поражения холодом.
Наиболее опасна ситуация, когда обморожение сочетается с переохлаждением. Определить это можно по низкой температуре тела, непрекращающейся дрожи, чувству усталости и сонливости, а также спутанности сознания, невнятной речи и нарушению координации движений.
Чтобы помочь пострадавшему, нужно как можно скорее доставить его в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть с помощью сухого тепла — например, завернуть в одеяло. Дайте человеку сладкое, теплое, но не горячее питье. Не стоит давать пострадавшему алкоголь, а также использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь — это может привести к ожогу, так как пораженная кожа обладает сниженной чувствительностью.