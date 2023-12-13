Специалисты рассказали пермякам, как помочь человеку при обморожении

В начале декабря в Прикамье наступил период аномальных морозов, и, хотя он завершается, впереди еще два месяца зимы. Холодная погода может привести к обморожению или переохлаждению. В зоне риска по обморожениям находятся дети, у которых еще не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Как защитить себя от воздействия низких температур, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.