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Published Сегодня, 05:55

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Что делать при обморожении и переохлаждении зимой

Специалисты рассказали пермякам, как помочь человеку при обморожении

13 декабря 2023, 05:55
Фото: fusionbrain.ai

Что делать при обморожении и переохлаждении зимой

Период аномальных холодов в регионе еще может повториться. С обморожениями к медикам обратились уже 68 жителей региона, хотя зима только началась.

В начале декабря в Прикамье наступил период аномальных морозов, и, хотя он завершается, впереди еще два месяца зимы. Холодная погода может привести к обморожению или переохлаждению. В зоне риска по обморожениям находятся дети, у которых еще не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Как защитить себя от воздействия низких температур, рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Что делать при обморожении?

Первыми признаками обморожения является онемение конечностей, а также чувство покалывания и покраснение пораженного участка кожи. В большинстве случаев при поражении холодом нужно согревать кожу на протяжении 20-30 минут. Поместите пострадавшие от обморожения участки в теплую, ни в коем случае не горячую воду. Если теплой воды нет, то можно согреть пораженные участки теплом собственного тела, к примеру, обмороженные кисти рук поместить под мышки.

Если вы видите и ощущаете, как кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями, то как можно скорее обратитесь к врачу. Запрещено растирать обмороженные участки снегом и массировать их, так как это может только усугубить последствия поражения холодом.

Наиболее опасна ситуация, когда обморожение сочетается с переохлаждением. Определить это можно по низкой температуре тела, непрекращающейся дрожи, чувству усталости и сонливости, а также спутанности сознания, невнятной речи и нарушению координации движений.

Чтобы помочь пострадавшему, нужно как можно скорее доставить его в теплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть с помощью сухого тепла — например, завернуть в одеяло. Дайте человеку сладкое, теплое, но не горячее питье. Не стоит давать пострадавшему алкоголь, а также использовать электрические грелки, нагревательные приборы и открытый огонь — это может привести к ожогу, так как пораженная кожа обладает сниженной чувствительностью.

В Пермском крае из-за обморожения к медикам обратились 68 человек: один — умер
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#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Обморожение
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