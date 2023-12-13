Стало известно, когда в Перми зажгутся огни на главной новогодней елке

Огни на главной новогодней елки в Перми зажгутся 15 декабря. В тот же день пермяки смогут бесплатно отправить 2 тыс. новогодних открыток, на которых нарисован Дед Мороз и символика 300-летия краевой столицы. Пункт отправки писем будет расположен в ТРЦ «iMall Эспланада». Он будет работать с 13:00 до 17:00.