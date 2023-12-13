Стало известно, когда в Перми зажгутся огни на главной новогодней елке

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Огни на главной новогодней елки в Перми зажгутся 15 декабря. В тот же день пермяки смогут бесплатно отправить 2 тыс. новогодних открыток, на которых нарисован Дед Мороз и символика 300-летия краевой столицы. Пункт отправки писем будет расположен в ТРЦ «iMall Эспланада». Он будет работать с 13:00 до 17:00.
За установку и демонтаж елки на эспланаде отвечает ООО «Елочкин». Компания выиграла аукцион. За работы ООО получит 3,5 млн рублей. Срок монтажа ели в госконтракте был обозначен с 1 ноября по 4 декабря. Демонтаж намечен на период с 19 февраля 2024 года по 8 марта.