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Огни на главной новогодней елке в Перми на эспланаде зажгутся 15 декабря

Стало известно, когда в Перми зажгутся огни на главной новогодней елке

13 декабря 2023, 09:27
Фото: t.me/zspermkrai

Огни на главной новогодней елке в Перми на эспланаде зажгутся 15 декабря

Елка будет стоять как минимум до февраля следующего года.

Огни на главной новогодней елки в Перми зажгутся 15 декабря. В тот же день пермяки смогут бесплатно отправить 2 тыс. новогодних открыток, на которых нарисован Дед Мороз и символика 300-летия краевой столицы. Пункт отправки писем будет расположен в ТРЦ «iMall Эспланада». Он будет работать с 13:00 до 17:00.

За установку и демонтаж елки на эспланаде отвечает ООО «Елочкин». Компания выиграла аукцион. За работы ООО получит 3,5 млн рублей. Срок монтажа ели в госконтракте был обозначен с 1 ноября по 4 декабря. Демонтаж намечен на период с 19 февраля 2024 года по 8 марта.

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#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Елка
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