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«Уралкалий» сохранил лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП

«Уралкалий» сохранил лидирующие позиции в ESG-индексах РСПП

13 декабря 2023, 11:18
Фото: uralkali.com
Компания сохранила позиции в высшей группе.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) в очередной раз включил «Уралкалий» в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. По итогам 2023 года компания сохранила свои позиции в высшей группе А индексов «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия компаниями информации в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет приоритетные направления для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития.

Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области.

С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

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