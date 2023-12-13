В 2024 году в пермском транспорте может появиться способ оплаты по Bluetooth

В Перми планируется внедрить еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте. Как рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин, власти хотят установить Bluetooth-маячки на автобусах и трамваях, сообщает ИА «Текст». Маячки помогут смартфону пассажира определить, в каком транспортном средстве он находится и по какому маршруту едет. Затем приложение «Транспортная карта Пермь» сформирует данные для оплаты проезда.