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В общественном транспорте Перми в 2024 году могут подключить оплату по Bluetooth

В 2024 году в пермском транспорте может появиться способ оплаты по Bluetooth

13 декабря 2023, 07:30
Фото: Максим Кимерлинг / properm.ru

В общественном транспорте Перми в 2024 году могут подключить оплату по Bluetooth

Новый способ оплаты уже тестируется в Московской области.

В Перми планируется внедрить еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте. Как рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин, власти хотят установить Bluetooth-маячки на автобусах и трамваях, сообщает ИА «Текст». Маячки помогут смартфону пассажира определить, в каком транспортном средстве он находится и по какому маршруту едет. Затем приложение «Транспортная карта Пермь» сформирует данные для оплаты проезда.

Новая функция поможет оплатить проезд безналичным способом, если пермяк не может подойти к валидатору или QR-коду, размещенному в салоне автобуса или трамвая. Разместить Bluetooth-маячки в салонах автобусов и трамваях планируют в 2024–2025 годах при перезаключении контрактов с перевозчиками.

Предложение по созданию маячков в общественном транспорте не ново — в декабре подобную функцию начали тестировать на некоторых маршрутах в Подмосковье. По итогам пилотного проекта власти решат, внедрять ли сервис на всех маршрутах общественного транспорта Московской области.

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#Общество#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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