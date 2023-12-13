В 2024 году в пермском транспорте может появиться способ оплаты по Bluetooth

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
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Updated Сегодня, 07:32
В Перми планируется внедрить еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте. Как рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин, власти хотят установить Bluetooth-маячки на автобусах и трамваях, сообщает ИА «Текст». Маячки помогут смартфону пассажира определить, в каком транспортном средстве он находится и по какому маршруту едет. Затем приложение «Транспортная карта Пермь» сформирует данные для оплаты проезда.
Новая функция поможет оплатить проезд безналичным способом, если пермяк не может подойти к валидатору или QR-коду, размещенному в салоне автобуса или трамвая. Разместить Bluetooth-маячки в салонах автобусов и трамваях планируют в 2024–2025 годах при перезаключении контрактов с перевозчиками.
Предложение по созданию маячков в общественном транспорте не ново — в декабре подобную функцию начали тестировать на некоторых маршрутах в Подмосковье. По итогам пилотного проекта власти решат, внедрять ли сервис на всех маршрутах общественного транспорта Московской области.