В Кондратово люди остались без газа и отопления из-за перебитого газопровода

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
В Кондратово при проведении земляных работ повредили газопровод высокого давления. Подробности сообщают в Пермском муниципальном округе.
Компания «Новотех» при проведении работ по прокладке кабеля повредила газопровод высокого давления. Аварийные бригады уже работают над восстановлением газопровода. По данным газовиков без газа остались 14 домов частного сектора по улицам Шоссейная и Кирпичная. В многоквартирных домах возможно незначительное понижение температуры.
Жителей просят соблюдать спокойствие, продумать альтернативный вариант обогрева помещения. При необходимости звонить ЕДДС 296-44-72, 296-44-73, 296-41-62.
«Теплоснабжение микрорайонов Парковый и Заостровка Дзержинского района Перми, а также поселения Кондратово переведено на резервный источник из-за повреждения газопровода» — сообщили Properm.ru в компании «Т Плюс».