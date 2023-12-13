В Кондратово люди остались без газа и отопления из-за перебитого газопровода

Компания «Новотех» при проведении работ по прокладке кабеля повредила газопровод высокого давления. Аварийные бригады уже работают над восстановлением газопровода. По данным газовиков без газа остались 14 домов частного сектора по улицам Шоссейная и Кирпичная. В многоквартирных домах возможно незначительное понижение температуры.