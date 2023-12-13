properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:31

Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

В Кондратово люди остались без газа и отопления из-за перебитого газопровода

В Кондратово люди остались без газа и отопления из-за перебитого газопровода

13 декабря 2023, 16:31
Фото: Пермский муниципальный округ
Теплоснабжение переведено на резервный источник.

В Кондратово при проведении земляных работ повредили газопровод высокого давления. Подробности сообщают в Пермском муниципальном округе.

Компания «Новотех» при проведении работ по прокладке кабеля повредила газопровод высокого давления. Аварийные бригады уже работают над восстановлением газопровода. По данным газовиков без газа остались 14 домов частного сектора по улицам Шоссейная и Кирпичная. В многоквартирных домах возможно незначительное понижение температуры.

Жителей просят соблюдать спокойствие, продумать альтернативный вариант обогрева помещения. При необходимости звонить ЕДДС 296-44-72, 296-44-73, 296-41-62.

«Теплоснабжение микрорайонов Парковый и Заостровка Дзержинского района Перми, а также поселения Кондратово переведено на резервный источник из-за повреждения газопровода» — сообщили Properm.ru в компании «Т Плюс».

Читайте также:
Отдел ЗАГС незаконно отказывал пермяку в регистрации рожденного в Чехии ребенкаВ Черняевском лесу вновь выявлены повреждения корней деревьев в результате работПосле урагана в Новокузнецке отремонтируют крыши почти 20 домов
#Происшествия#Кондратово#Газопровод#Прорыв газопровода#Повреждение газопровода
Подпишитесь
«Развлечений не будет». Власти Прикамья рассказали о планах на новогоднюю ночь
Сегодня, 13:22
Пермский аэропорт «Большое Савино» возглавил топ-менеджер из Калининграда
Сегодня, 11:17
В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале
Сегодня, 09:33
Экс-начальник УКС Пермского края не смог обжаловать приговор по делу зоопарка
Сегодня, 07:34
Почему сериал «Слово пацана» — это котел с кошмарами. Но его все равно все смотрят
Сегодня, 06:00
Где можно покататься на коньках в Перми этой зимой
Сегодня, 10:16