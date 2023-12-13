Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Перми 21 декабря откроются предновогодние ярмарки. Помимо этого, начнут работу ярмарочные домики с сувенирами, сообщается в телеграм-канале администрации города.
Пермяки смогут купить продукцию от местных фермеров и новогодние сувениры. С 21 по 24 декабря около Соборной площади будут работать ярмарочные домики с сувенирами из дерева, глины, кожи камней. На прилавках также будут представлены изделия местных мыловаров, свечников, дизайнерские картины, горячие напитки и выпечки. Большая рождественская ярмарка откроется 28 декабря.
Ранее сообщалось, что с 20 декабря двери откроет резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича», по адресу Танцорова, 24. В программе мероприятия фотосессия с северным оленем. Билеты можно приобрести в Пермских зрелищных кассах и в ДК имени Кирова по адресу ул. Кировоградская, 26.