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В Перми 21 декабря откроются предновогодние ярмарки

В Перми 21 декабря откроются предновогодние ярмарки

13 декабря 2023, 11:55
Фото: kandinsky
Большая рождественская ярмарка откроется 28 декабря

В Перми 21 декабря откроются предновогодние ярмарки. Помимо этого, начнут работу ярмарочные домики с сувенирами, сообщается в телеграм-канале администрации города.

Пермяки смогут купить продукцию от местных фермеров и новогодние сувениры. С 21 по 24 декабря около Соборной площади будут работать ярмарочные домики с сувенирами из дерева, глины, кожи камней. На прилавках также будут представлены изделия местных мыловаров, свечников, дизайнерские картины, горячие напитки и выпечки. Большая рождественская ярмарка откроется 28 декабря.

Ранее сообщалось, что с 20 декабря двери откроет резиденция Деда Мороза на «Даче Синакевича», по адресу Танцорова, 24. В программе мероприятия фотосессия с северным оленем. Билеты можно приобрести в Пермских зрелищных кассах и в ДК имени Кирова по адресу ул. Кировоградская, 26.

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#Пермь#Фермеры#Сувениры#Предновогодние ярмарки#Ярмарочные домики#Новогодние сувениры#Резиденция Деда Мороза
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