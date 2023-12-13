В Перми 21 декабря откроются предновогодние ярмарки

Пермяки смогут купить продукцию от местных фермеров и новогодние сувениры. С 21 по 24 декабря около Соборной площади будут работать ярмарочные домики с сувенирами из дерева, глины, кожи камней. На прилавках также будут представлены изделия местных мыловаров, свечников, дизайнерские картины, горячие напитки и выпечки. Большая рождественская ярмарка откроется 28 декабря.