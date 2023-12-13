В пермских дворах, отремонтированных за 48 миллионов, обнаружены недоделки

По итогам проверок прокурором руководителям подрядных организаций и директорам управляющих компаний внесено восемь представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако, с учетом выпадения снега, выполнение работ по устранению недостатков запланированы на весну 2024 года.