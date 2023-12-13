В пермских дворах, отремонтированных за 48 миллионов, обнаружены недоделки

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Прокуратура Мотовилихинского района проверила деятельность управляющих организаций по организации работ в рамках исполнения программы «Формирование современной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Выявлены многочисленные дефекты и недоделки во дворах, отремонтированных за 48 млн рублей, сообщают в ведомстве.
В этом году на территории района благоустроены семь дворовых территорий. Работы обошлись в 48 млн рублей.
В ходе проверок специалистов выявлены недостатки. Дворовые территории домов по адресам: ул. Юрша, д. 21, ул. Красногвардейская, д. 4, ул. Студенческая, д. 22, д. 24, д. 26, ул. Бульвар Гагарина, д. 62/2, ул. Сигаева, д. 2 имели разрушение асфальтового покрытия, сколы бордюров, незаполненные стыковочные швы бортовых ограждений, ненормативное состояние игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках.
По итогам проверок прокурором руководителям подрядных организаций и директорам управляющих компаний внесено восемь представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако, с учетом выпадения снега, выполнение работ по устранению недостатков запланированы на весну 2024 года.