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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале

В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале

13 декабря 2023, 09:33
Фото: Midjourney
Нужны актеры на роли тренера, дилера и хулиганов.

В Перми и в Екатеринбурге пройдут съемки нового сериала. Для съемок срочно требуются профессиональные актеры для ролей тренера, дилера, хулиганов и их главаря. Информация об этом появилась на сайте Пермской кинокомиссии.

Съемки многосерийного фильма пройдут в Пермском крае с января по март 2024 года. На роль тренера ищут мужчину в возрасте от 35 до 45 лет, спортивного телосложения. Мужчина должен быть «уверенным в себе» и «достаточно конкретным».

На роль главаря хулиганов нужен актер в возрасте от 18 до 25 лет, с брутальной внешностью, мощного телосложения. Характер персонажа — хамоватый, дерзкий. Знание боевого мастерства будет преимуществом. На роль хулиганов ищут молодых людей с «устрашающим внешним видом», от 18 до 25 лет. Отмечается, что рост может быть любым, желательно с короткой стрижкой или возможностью постричься.

Для персонажа дилера нужен актер с фактурной внешностью, возраста от 30 до 35 лет. Обязательным условием является рост выше среднего. По сюжету дилер хитрый, заносчивый и опасный тип.

Получить более подробную информацию можно в телеграм-канале Пермской кинокомиссии. Для подачи заявки на участие кастинге, нужно указать следующие данные: роль, возраст, рост, размер одежды и обуви, актуальные портретные фото и в полный рост, визитка актера и контактный телефон.

Сейчас на всех экранах страны идет сериал «Слово пацана», в котором снялись три жителя Пермского края — из Гамово, Лысьвы и Перми.

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