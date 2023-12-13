В Пермском крае ищут «устрашающих» и «конкретных» парней для съемок в сериале

На роль главаря хулиганов нужен актер в возрасте от 18 до 25 лет, с брутальной внешностью, мощного телосложения. Характер персонажа — хамоватый, дерзкий. Знание боевого мастерства будет преимуществом. На роль хулиганов ищут молодых людей с «устрашающим внешним видом», от 18 до 25 лет. Отмечается, что рост может быть любым, желательно с короткой стрижкой или возможностью постричься.