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В Пермском крае из-за обморожения скончался один человек

В Пермском крае из-за обморожения к медикам обратились 68 человек: один — умер

13 декабря 2023, 04:29
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае из-за обморожения скончался один человек

Большинство пациентов, обратившихся за помощью, были из Перми.

В Пермском крае с 1 по 11 декабря за медицинской помощью из-за обморожения обратились 68 человек: 34 из них в Перми. Госпитализация понадобилась 45 пациентам. Один человек скончался, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.

Аномальные морозы повлияли на стабильность с отоплением и электричеством в Пермском крае. Жители поселков Култаево, Мокино, Ласьва и Горный жаловались на отсутствие электричества. В Соликамске вечером 12 декабря отключилось отопление в нескольких домах из-за коммунальной аварии. Период аномальных холодов в регионе завершится с 14 декабря.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Скорая помощь#Минздрав#Морозы
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