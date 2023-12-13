В Пермском крае из-за обморожения к медикам обратились 68 человек: один — умер

В Пермском крае с 1 по 11 декабря за медицинской помощью из-за обморожения обратились 68 человек: 34 из них в Перми. Госпитализация понадобилась 45 пациентам. Один человек скончался, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.