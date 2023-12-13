В Пермском крае из-за обморожения к медикам обратились 68 человек: один — умер

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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Updated Сегодня, 04:31
В Пермском крае с 1 по 11 декабря за медицинской помощью из-за обморожения обратились 68 человек: 34 из них в Перми. Госпитализация понадобилась 45 пациентам. Один человек скончался, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава.
Аномальные морозы повлияли на стабильность с отоплением и электричеством в Пермском крае. Жители поселков Култаево, Мокино, Ласьва и Горный жаловались на отсутствие электричества. В Соликамске вечером 12 декабря отключилось отопление в нескольких домах из-за коммунальной аварии. Период аномальных холодов в регионе завершится с 14 декабря.