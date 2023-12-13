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Пермьстат: в Пермском крае в ноябре цены на яйца выросли на 16%

В Пермском крае за месяц цены на яйца выросли на 16%

13 декабря 2023, 05:00
Фото: fusionbrain.ai

Пермьстат: в Пермском крае в ноябре цены на яйца выросли на 16%

Стоимость яиц растет по всей России.

В ноябре 2023 года куриные яйца в Пермском крае подорожали на 16,5% по сравнению с октябрем. При этом если сравнивать с декабрем 2022 года, то цены выросли на 39,31%, следует из данных Пермьстата.

Кроме того, прирост цен зафиксирован на:

  • огурцы — 37,4%;
  • помидоры — 15,4%;
  • виноград — 13,6%;
  • чеснок — 13,5%;
  • какао — 7,2%;
  • орехи — 6,1%;
  • пельмени — 5,7%;
  • рыба охлажденная и мороженная лососевых пород — 5,3%;
  • замороженные ягоды — 4,1%

Серьезно подорожала стоимость авиаперелетов — на 12,8%, проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 11,7%, проезд в такси — на 8,1%.

Ранее на ситуацию с увеличением цен на яйца обратили внимание в ФАС России и Генпрокуратуре. Ведомства начали проверку.

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