В Пермском крае за месяц цены на яйца выросли на 16%

Posted Сегодня, 05:00
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В ноябре 2023 года куриные яйца в Пермском крае подорожали на 16,5% по сравнению с октябрем. При этом если сравнивать с декабрем 2022 года, то цены выросли на 39,31%, следует из данных Пермьстата.
Кроме того, прирост цен зафиксирован на:
Серьезно подорожала стоимость авиаперелетов — на 12,8%, проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 11,7%, проезд в такси — на 8,1%.
Ранее на ситуацию с увеличением цен на яйца обратили внимание в ФАС России и Генпрокуратуре. Ведомства начали проверку.