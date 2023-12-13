В Прикамье три тысячи школьников и студентов приняли участие в Парламентских уроках

Ранее спикер краевого парламента Валерий Сухих провел Парламентский урок для школьников и студентов из Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов. Тема урока была посвящена механизмам инициативного бюджетирования и возможностям участия в конкурсе для школьников и молодежи. В нем также приняли участие представители министерства образования и науки и министерства территориального развития региона. В ходе урока участники разработали проекты, которые планируют представить на конкурс инициативного бюджетирования.