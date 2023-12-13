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Published Сегодня, 02:56

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Updated Сегодня, 03:20

В Соликамске 12 декабря десятки домов остались без тепла в аномальные морозы

В Соликамске десятки домов остались без тепла в аномальные морозы

13 декабря 2023, 02:56
Фото: ideogram.ai

В Соликамске 12 декабря десятки домов остались без тепла в аномальные морозы

Морозы в регионе продолжаются с прошлой недели.

В Соликамске вечером 12 декабря пропало отопление в нескольких десятках домов. В краевом МинЖКХ пояснили Properm.ru, что на сетях теплоснабжения произошел порыв. В МУП «Теплонерго» уточнили, что понижение параметров теплоносителя зафиксировано в домах третьего микрорайона Калийщиков, микрорайоне Верхний Больничный и в центре города.

Аварийная бригада начала искать место порыва еще вечером во вторник, чтобы устранить последствия.

Последние дни в Прикамье практически каждый день устанавливаются температурные рекорды из-за аномальных морозов.

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#Коммунальный рай#Пермь#Тепло#Отопление#Соликамск
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