В Соликамске десятки домов остались без тепла в аномальные морозы

В Соликамске вечером 12 декабря пропало отопление в нескольких десятках домов. В краевом МинЖКХ пояснили Properm.ru, что на сетях теплоснабжения произошел порыв. В МУП «Теплонерго» уточнили, что понижение параметров теплоносителя зафиксировано в домах третьего микрорайона Калийщиков, микрорайоне Верхний Больничный и в центре города.