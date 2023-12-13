В Соликамске восстановили теплоснабжение

Специалисты завершили работы по устранению прорыва на теплосетях в Соликамске. Сейчас идет этап заполнения системы и ее регулировка совместно с ТСЖ и управляющими компаниями. Этот процесс займет несколько часов, отмечают в краевом МинЖКХ.