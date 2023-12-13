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В Соликамске восстановили теплоснабжение

В Соликамске восстановили теплоснабжение

13 декабря 2023, 13:47
Фото: МинЖКХ Пермского края
Порыв на теплотрассе произошёл вечером 12 декабря.

Специалисты завершили работы по устранению прорыва на теплосетях в Соликамске. Сейчас идет этап заполнения системы и ее регулировка совместно с ТСЖ и управляющими компаниями. Этот процесс займет несколько часов, отмечают в краевом МинЖКХ.

Для устранения инцидента были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники.

Если у жителей останутся вопросы, связанные с отоплением, необходимо направить заявку в ресурсоснабжающую компанию и свою УК, говорят чиновники. Телефоны аварийных служб указаны в квитанциях.

Место порыва на теплотрассе было обнаружен на улице Кузнецова. Авария на тепломагистрали произошла вечером 12 декабря. Без тепла осталось три микрорайона города.

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#Происшествия#Авария#Соликамск#Коммунальная авария
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