В Соликамске восстановили теплоснабжение

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Специалисты завершили работы по устранению прорыва на теплосетях в Соликамске. Сейчас идет этап заполнения системы и ее регулировка совместно с ТСЖ и управляющими компаниями. Этот процесс займет несколько часов, отмечают в краевом МинЖКХ.
Для устранения инцидента были задействованы две ремонтные бригады и четыре единицы спецтехники.
Если у жителей останутся вопросы, связанные с отоплением, необходимо направить заявку в ресурсоснабжающую компанию и свою УК, говорят чиновники. Телефоны аварийных служб указаны в квитанциях.
Место порыва на теплотрассе было обнаружен на улице Кузнецова. Авария на тепломагистрали произошла вечером 12 декабря. Без тепла осталось три микрорайона города.