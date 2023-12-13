Власти Пермского края отчитались о сдаче долгостроя на Кировоградской

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
В Перми достроили 19-этажный дом на улице Кировоградская, 68а. По данным краевого правительства, итоговая проверка прошла успешна. Теперь дом должны ввести в эксплуатацию, а затем начать выдачу ключей покупателям. Точная дата получения ключей пока неизвестна.
Общая жилая площадь составляет более 7 тыс. кв м. Квартиры должны получить 138 человек, всего в здании находятся 113 квартир, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Дом начали строить еще в 2015 году, работы по достройке возобновились в 2022 году.