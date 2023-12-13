Власти Пермского края отчитались о сдаче долгостроя на Кировоградской

В Перми достроили 19-этажный дом на улице Кировоградская, 68а. По данным краевого правительства, итоговая проверка прошла успешна. Теперь дом должны ввести в эксплуатацию, а затем начать выдачу ключей покупателям. Точная дата получения ключей пока неизвестна.