За 5 лет из аварийного жилья переселили 22 тысячи жителей Сахалина и Курил

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
«Как только я прибыл в регион в 2019 году, сразу поручил провести ревизию жилого фонда и объективно оценить объем аварийного жилья. Он составил около 1 млн кв. м. При этом весь жилой фонд на Сахалине и Курилах составлял 13 млн кв. м. Руководство страны оценило нашу честность и принципиальную позицию, оказало беспрецедентную финансовую поддержку. И за это от лица жителей Сахалинской области я хочу выразить благодарность президенту России Владимиру Путину», — отметил глава региона Валерий Лимаренко.
Расселение аварийного жилья на Сахалине и Курилах вели в рамках двух последовательных программ. Первую, касающуюся жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, завершили в декабре 2020 года. Сахалин справился с этой задачей одним из первых регионов в РФ. Более 9 тысяч человек переехали из аварийного жилого фонда площадью 174 тысячи кв. м. Сразу же началась работа по второй программе: в нее включен жилой фонд, признанный аварийным после 1 января 2017 года. За 2021–2023 годы расселили 292 тысячи кв. м. и предоставили новое жилье 13 тысячам островитян.
Ежегодно в Сахалинской области возводят более 100 тысяч кв. м. жилья для расселения аварийного фонда. Таким образом, в 2026 году планируется завершить реализацию программы. В некоторых районах это произойдет чуть раньше. Суммарно на островах расселят 740 тысяч кв. м. аварийного фонда, в котором сейчас живут 34 тысячи человек. Затем начнется работа по новой программе.
«Строительная отрасль сегодня — один из локомотивов экономики региона. В области возводится колоссальное количество жилья. Его строят практически во всех районах, включая Курильские острова. Изменения видны невооруженным глазом, и очевидно, что совсем скоро вопросы с расселением аварийного жилья на островах будут решены», — прокомментировал депутат Сахалинской областной Думы Дмитрий Вдовин.
В своем докладе губернатор также отметил, что в регионе активно работают ипотечные программы. Льготными кредитами воспользовались более 8,5 тысячи семей. По программе «Сахалинская ипотека» с каждым заявителем ведут индивидуальную работу: волонтеры помогают потенциальным заемщикам подобрать максимально комфортные условия, воспользоваться всеми возможными льготами и мерами поддержки.
В Сахалинской области также продолжается активное строительство арендного жилья для востребованных специалистов — уже возведено 265 тысячи кв. м. Подписано соглашение с корпорацией ДОМ.РФ о строительстве арендных домов, где будет 1300 квартир. В ближайшие 2 года их возведут за федеральные средства. Все новые жилые комплексы обеспечивают социальной инфраструктурой. За 5 лет на Сахалине и Курилах введено 93 таких объекта — школы, детские сады, объекты культуры и спорта.
По мнению Валерия Лимаренко, важно, чтобы для сахалинцев и курильчан была создана комфортная городская среда. Она начинается с дворов и подъездов. За последние 5 лет объем работ по ремонту подъездов вырос в три раза, по благоустройству дворов — в два раза. Отремонтировано и благоустроено 3 800 дворов, в том числе капитально — 767, а также тысячи подъездов. В 2024 году капремонт ждет еще 174 двора, в текущем режиме в порядок приведут все придомовые территории, а также парадные.
Также на Сахалине и Курилах за прошедший период благоустроили 154 парка и сквера. В 2023 году привели в порядок территорию вдоль реки Корсаковка и сквер по улице Краснофлотской в Корсакове. Выполнено благоустройство Янтарного парка в Долинске. Обустроена смотровая площадка по улице 60 лет Октября и пешеходная лестница в Холмске. Популярным местом отдыха жителей Южно-Сахалинска стала набережная реки Рогатка.
В 2024 году благоустроят еще 31 общественную территорию. В плане 2-й этап набережной реки Рогатка, смотровая площадка в Курильске, набережная реки Корсаковка в Корсакове, Янтарный парк в Долинске (второй этап), благоустройство площади Мира в Холмске, набережная второго Курильского пролива в Северо-Курильске.
Особое внимание правительство Сахалинской области уделяет обеспечению населения качественной водой. За последние годы построены и запущены очистные сооружения на водозаборе села Чехов и на реке Малка. Реконструированы водозаборы в селе Горнозаводск, в планировочном районе Ново-Александровск, а также система водоснабжения в Александровск-Сахалинском районе. Строятся сети водоснабжения во Владимировке, ведется реконструкция систем водоснабжения в селах Правда и Онор. Установлены резервуары чистой воды на водозаборе в Углегорске, модернизирован водозабор в Синегорске. В ближайшие пять лет будут реконструированы системы водоснабжения в Охе, Смирных, Взморье, Шебунино, водозабор на реке Большая Анга в Тымовском, станция очистки воды на водозаборе в Бошняково.
Валерий Лимаренко особо поблагодарил жителей региона, которые активно участвуют в проектах благоустройства городов, микрорайонов, домов и подъездов. По мнению губернатора, без такого внимания жителей столь высоких результатов добиться бы не удалось.