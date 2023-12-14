«Это миллионы!» Предприниматели Перми получили огромные штрафы от Ространснадзора

По словам бизнес-омбудсмена, в конце сентября 2023 года Ространснадзор без предупреждения начал направлять грузоперевозчикам штрафы за превышение допустимых нагрузок на оси грузовых транспортных средств. Причем люди узнавали о выявленных нарушениях после 10-15 и более дней. За этот период времени перевозчик, у которого несколько машин в парке, и они совершают не по одному рейсу в день, мог накопить огромные штрафы.



Павел Новоселов сообщил, что у них в работе уже несколько обращений, суммы штрафов от 1,25 до 10 млн. рублей на каждое предприятие. Как утверждают предприниматели, информационные табло, которые должны предупреждать водителей о зафиксированном нарушении, не работают, что и способствовало накоплению штрафов в таком объеме. Бизнес-омбудсмен лично убедился в том, что на трассе Полазна-Чусовой информационное табло такого поста контроля не работало.