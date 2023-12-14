«Это миллионы!» Предприниматели Перми получили огромные штрафы от Ространснадзора

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
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Updated Сегодня, 07:36
В Пермском крае начинается борьба предпринимателей с Ространснадзором из-за миллионных штрафов. Об этом сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.
По словам бизнес-омбудсмена, в конце сентября 2023 года Ространснадзор без предупреждения начал направлять грузоперевозчикам штрафы за превышение допустимых нагрузок на оси грузовых транспортных средств. Причем люди узнавали о выявленных нарушениях после 10-15 и более дней. За этот период времени перевозчик, у которого несколько машин в парке, и они совершают не по одному рейсу в день, мог накопить огромные штрафы.
Павел Новоселов сообщил, что у них в работе уже несколько обращений, суммы штрафов от 1,25 до 10 млн. рублей на каждое предприятие. Как утверждают предприниматели, информационные табло, которые должны предупреждать водителей о зафиксированном нарушении, не работают, что и способствовало накоплению штрафов в таком объеме. Бизнес-омбудсмен лично убедился в том, что на трассе Полазна-Чусовой информационное табло такого поста контроля не работало.
«Люди продолжают ездить, рамки продолжают „щелкать“, штрафы продолжают копиться. Только за один месяц работы в октябре 2023 года автоматический пункт весового грузового контроля (АПВГК) Полазна — Чусовой „нащелкал“ штрафов почти на 68 млн. рублей А таких постов у нас в крае 13», — объяснил Павел Новоселов.
По словам бизнес-омбудсмена Прикамья, пока сложно даже представить весь масштаб бедствия. «Одно мне понятно: результаты этих штрафов, выписанных в период некорректной работы пунктов контроля, необходимо отменять. Будем разбираться с ситуацией, помогать предпринимателям вплоть до участия в судебных процессах», — сообщил Павел Новоселов.
Проблема была озвучена предпринимателями в ходе личного приема, проводимого совместно с прокурором Пермского края Павлом Бухтояровым, руководителем Управления ФССП По Пермскому краю Абдулом Алаудиновым и уполномоченным по правам человека в Пермском крае Игорем Сапко.