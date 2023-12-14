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Глава РЭО Буцаев: Цены на продукты после перезапуска РОП изменятся незначительно

Глава РЭО Буцаев: Цены на продукты после перезапуска РОП изменятся незначительно

14 декабря 2023, 15:01
Фото: 1MI
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев объяснил, как изменятся цены на продукты в результате перезапуска механизма расширенной ответственности производителей (РОП). Он утверждает, что изменения будут минимальны и потребители их не заметят.

Ряд производителей негативно отнеслись к предложению Минприроды о повышении ставок экологического сбора и нормативов по утилизации для упаковки. Многие предприниматели заявляют о росте стоимости товаров в случае подорожания тары. Но, по мнению Буцаева, проблема во многом является надуманной, пишет gorod55.ru.

По словам главы РЭО, на долю экосбора в стоимости продуктов будет приходиться не более 0,5%, что в денежном эквиваленте соответствует 40 копейкам в цене упаковки молока. «Другой пример — 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — рассказывает Буцаев.

Он добавляет, что на такие перемены мало кто обратит внимание, и отмечает, что может возникнуть ситуация намного хуже в связи со спекуляциями недобросовестных производителей и продавцов, которые готовы использовать РОП с целью выгоды и безосновательно повысить стоимость товаров.

Смысл реформы состоит в том, чтобы перенести ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей. Предприятиям будет предоставлен выбор относительно того, каким образом соблюсти эту ответственность: заказать услугу по переработке упаковки, самостоятельно утилизировать ее либо перечислить экологический сбор в бюджет.

Специалисты, среди которых и аналитики РЭО, учитывали затраты на обращение с ТКО: сбор, транспортировку, обработку и утилизацию. Схема несложная: чем легче переработка упаковки, тем ниже размер экологического сбора.

Средства, перечисленные в бюджет, направят на модернизацию сферы утилизации отходов, включающую улучшение или создание новых мощностей по переработке.

Буцаев пояснил, что в настоящее время ежегодно необходимо утилизировать порядка 17,5 млн тонн потока ТКО. Новые мощности позволят резко сократить объемы захоронения. Согласно прошлогодним показателям, на полигоны уехало 81,4% бытовых отходов. К 2030-му планируется захоранивать не более 50%. «У государства нет задачи обложить бизнес дополнительным сбором, цель — сократить пугающие объемы упаковки, уменьшить долю захоронения и увеличить долю повторного использования сырья», — резюмирует эксперт.

#РЭО#Денис Буцаев#РОП
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