Глава РЭО Буцаев: Цены на продукты после перезапуска РОП изменятся незначительно

Он добавляет, что на такие перемены мало кто обратит внимание, и отмечает, что может возникнуть ситуация намного хуже в связи со спекуляциями недобросовестных производителей и продавцов, которые готовы использовать РОП с целью выгоды и безосновательно повысить стоимость товаров.