Губернатор Пермского края встретился с дольщиками дома по Декабристов, 97

Глава региона рассказал пермякам, что нынешний подрядчик не справился со своими обязательствами по завершению строительства. Сейчас с ним планируют расторгнуть контракт. Региональные власти направили в Фонд развития территорий ходатайство о смене способа восстановления прав дольщиков — теперь им предлагается выплатить компенсации из краевого бюджета. По словам Дмитрия Махонина, пермяки устали ждать свои квартиры, а на смену подрядчика понадобится длительное время. Он заявил, что ждет решения Фонда и взял ситуацию на контроль, а также находится в постоянном контакте с дольщиками.