Губернатор Пермского края встретился с дольщиками дома по Декабристов, 97

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня, 14 декабря, встретился с дольщиками 22-этажного многоквартирного дома по ул. Декабристов, 97 в Перми. Ранее они записали видеообращение и выложили его в интернете. В ролике пермяки рассказали, что 15 лет добиваются завершения строительства объекта. По словам людей, сейчас достройка дома сорвана. Дольщики попросили принять меры и защитить их права.
Глава региона рассказал пермякам, что нынешний подрядчик не справился со своими обязательствами по завершению строительства. Сейчас с ним планируют расторгнуть контракт. Региональные власти направили в Фонд развития территорий ходатайство о смене способа восстановления прав дольщиков — теперь им предлагается выплатить компенсации из краевого бюджета. По словам Дмитрия Махонина, пермяки устали ждать свои квартиры, а на смену подрядчика понадобится длительное время. Он заявил, что ждет решения Фонда и взял ситуацию на контроль, а также находится в постоянном контакте с дольщиками.
Пермяки поблагодарили губернатора за внимание к вопросу и обратили внимание, что чувствуют поддержку властей Прикамья и лично главы региона.
ЖК «Столичный» на ул. Декабристов, 97 начали строить в 2010 году. Квартиры в нем приобрели 154 дольщика. Стройка остановилась в 2013 году, когда было возведено 19 этажей. Компанию «Солдес строй», занимавшуюся проектом, признали банкротом. Осенью прошлого года федеральный Фонд развития территорий заключил контракт со строительной компанией ООО «СФ Основание» для завершения работ. Плановый срок окончания строительства составлял 15 месяцев — до февраля 2024 года. Но исполнитель так и не достроил дом.
Власти Прикамья занимаются системной работой по защите прав обманутых дольщиков. С января 2020 по декабрь 2023 года количество проблемных объектов снизилось с 60 до 21. Десять зданий достраиваются при поддержке федерального ФРТ, еще два объекта возводятся с помощью краевых мер поддержки. Также по восьми домам предлагается заменить достройки на выплаты, соответствующие обращения направлены в ФРТ. Они находятся по адресам: ул. Ким, 14, Екатерининская, 175 (поз. 2, 3, 4), Кабельщиков, 25 и 27, Кедровая, 18, 20 в поселке Култаево.