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Posted 14 декабря, 11:07

Published 14 декабря, 11:07

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Инженеры «Ростелекома» начали ремонт линий связи на Южных Курилах

14 декабря 2023, 11:07
Специалисты ПАО «Ростелеком» приступили к ремонтно-восстановительным работам на островах Кунашир и Шикотан. Связь в Южно-Курильском районе временно перевели на спутниковые каналы. Работы планируют завершить 29 декабря, однако фактический срок будет зависеть от погодной обстановки.

Пропускная способность спутниковых каналов связи, которыми временно будут пользоваться жители Кунашира и Шикотана, ограничена. В связи с этим на островах будет наблюдаться заметное снижение качества услуг доступа в интернет с 15 декабря и до окончания ремонтно-восстановительных работ.

Ранее уже сообщалось о том, что 7 октября в 16:33 по сахалинскому времени подводный волоконно-оптический кабель между островами Итуруп и Кунашир повредился. Предположительно происшествие случилось во время якорной стоянки судна. 12 октября связь на Южных Курилах была частично восстановлена по двум оставшимся неповрежденным волокнам в морском кабеле. Несмотря на сложнейшие гидро- и метеоусловия, специалисты «Ростелекома» оперативно организовали ремонтно-восстановительные работы, которые необходимо провести до завершения навигации в начале января 2024 года.

Как уточнил провайдер, при переходе на спутниковые каналы связи для жителей островов Кунашир и Шикотан снизится скорость доступа в интернет. Тем не менее, ее будет достаточно для общения в соцсетях и мессенджерах, работы с электронной почтой, порталом «Госуслуги» и платежными сервисами. Островитяне смогут смотреть каналы первого и второго мультиплекса цифрового эфирного вещания: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», «ОТР», «ТВЦ», РЕН-ТВ, ТВЦ, СТС, Домашний, Звезда, МИР, ТНТ, Муз-ТВ, Матч, ТВ 3, «Пятница».

«Продолжит работать междугородняя и внутризоновая телефонная связь, телефоны экстренных служб, а также номера 112 и 1-300. Интернетом будут обеспечены все социально значимые организации островов: школы, дошкольные учреждения, больницы, диспетчерская служба, центр социальной защиты, отдел ЗАГС, прокуратура и другие, а также МФЦ, отделение „Почты России“, аэропорт и банки. При этом работоспособность сервисов и приложений, которым необходим доступ в интернет, ограничена его скоростью», — рассказал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

На Кунашире и Шикотане будет доступна мобильная голосовая связь. Операторы проработают вопрос о перерасчете за услуги в период проведения восстановительных работ. Также Жителям островов пересчитают стоимость услуг «Домашний интернет» и «Интерактивное телевидение» за указанный период. «Ростелеком» планирует завершить ремонт подводного волоконно-оптического кабеля не позднее 29 декабря. Фактические сроки зависят от погодных условий в месте повреждения.

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