Из-за предновогодних детских праздников в Перми перенесли отключения воды

Дату масштабного отключения воды в Орджоникидзевском районе Перми перенесли. Ранее в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщали, что плановые работы состоятся в эту субботу, 16 декабря, однако сегодня в компании обратили внимание, что перенесли их на 17 декабря.