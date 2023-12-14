Из-за предновогодних детских праздников в Перми перенесли отключения воды

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Дату масштабного отключения воды в Орджоникидзевском районе Перми перенесли. Ранее в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщали, что плановые работы состоятся в эту субботу, 16 декабря, однако сегодня в компании обратили внимание, что перенесли их на 17 декабря.
Ремонт на магистральном водопроводе перенесли на сутки позднее по просьбе администрации Орджоникидзевского района. Причиной стали предновогодние мероприятия для детей, проводимые в зданиях в зоне отключения.
Таким образом, отключения водоснабжения состоятся с 9:30 17 декабря до 9:30 18 декабря:
В «Новогоре» поясняют, что специалисты установят новое запорное оборудование на участке водовода по ул. Бушмакина, 5. Работы должны обеспечить бесперебойную подачу воды в будущем, а пока жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.