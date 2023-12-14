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Published Сегодня, 06:33

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Updated Сегодня, 06:35

Отключения воды в Орджоникидзевском районе Перми перенесли на другой день

Из-за предновогодних детских праздников в Перми перенесли отключения воды

14 декабря 2023, 06:33
Фото: 1MI

Отключения воды в Орджоникидзевском районе Перми перенесли на другой день

Сотням пермяков рекомендовано сделать запасы воды.

Дату масштабного отключения воды в Орджоникидзевском районе Перми перенесли. Ранее в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье» сообщали, что плановые работы состоятся в эту субботу, 16 декабря, однако сегодня в компании обратили внимание, что перенесли их на 17 декабря.

Ремонт на магистральном водопроводе перенесли на сутки позднее по просьбе администрации Орджоникидзевского района. Причиной стали предновогодние мероприятия для детей, проводимые в зданиях в зоне отключения.

Таким образом, отключения водоснабжения состоятся с 9:30 17 декабря до 9:30 18 декабря:

  • в Камском микрорайоне;
  • микрорайоне Кислотные дачи;
  • ул. Александра Пархоменко, 28, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 59.

В «Новогоре» поясняют, что специалисты установят новое запорное оборудование на участке водовода по ул. Бушмакина, 5. Работы должны обеспечить бесперебойную подачу воды в будущем, а пока жителям рекомендуется сделать необходимый запас воды.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды#Отключение водоснабжения
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