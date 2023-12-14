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Молодежный парламент Пермского края подвел итоги работы в 2023 году

Молодежный парламент Пермского края подвел итоги работы в 2023 году

14 декабря 2023, 11:20
Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края
Спикер Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих отметил, что молодые люди предлагают собственные инициативы по реализации социальных проектов.

Молодежный парламент Пермского края провел заключительное пленарное заседание в 2023 году. Основным вопросом повестки заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края стал отчет о деятельности. За 2023 год молодые парламентарии провели шесть пленарных заседаний, два из которых были внеочередными. Всего рассмотрено более 170 вопросов из повестки старших коллег, а также собственных вопросов и законодательных инициатив.

Одним из главных итогов работы стал законопроект об именных стипендиях, принятый депутатами в ноябре. Молодежный парламент предложил изменить критерии отбора при назначении стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, предлагалось увеличить с 5% до 25%. Закон был принят, а его действие начнется со следующего учебного года.

Молодежный парламент участвовал и в разработке других инициатив на уровне Пермского края и Приволжского округа. Молодые парламентарии приняли активное участие в разработке критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования. Ранее региональное министерство территориального развития в 2023 году выделило молодежь в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию своих проектов по развитию территорий.

Позже молодежный парламент рассказал об этих и других возможностях для реализации идей в рамках проекта «Школа молодого политика». Участниками четырех семинаров стали около 400 активистов из всех 43 территорий Прикамья. Молодые парламентарии из муниципалитетов прошли обучение и узнали о новом направлении инициативного бюджетирования и возможностях грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.

Валерий Сухих, председатель краевого парламента:

— Молодежь предлагает собственные инициативы по развитию инфраструктуры и реализации социальных проектов. Больше половины проектов, поддержанных региональными властями, предлагают и реализуют сами молодые люди. И это правильно, мы должны учитывать интересы тех, в чьих руках будущее Прикамья.

Кроме реализации проектов, молодые парламентарии занимаются контрольной деятельностью. Совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю они провели рейды по точкам продажи вейпов в Перми и Соликамске.

В Прикамье продолжается развитие молодежного парламентского движения. За 2023 год в Пермском крае начали свою работу 19 новых составов молодежных парламентов. Всего в регионе их работает 32. Одной из целью на 2024 год является создание таких органов в каждой территории Прикамья.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края

Арсений Коротовских, председатель Молодежного парламента Пермского края:

— Мы ведем активную работу по созданию новых молодежных парламентов в территориях. В этом году в нескольких округах они были сформированы впервые. Это дает молодым людям дополнительную возможность для самореализации, а территориям — дополнительные возможности для решения местных задач.
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