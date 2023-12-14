Молодежный парламент Пермского края подвел итоги работы в 2023 году

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
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Updated Сегодня, 11:42
Молодежный парламент Пермского края провел заключительное пленарное заседание в 2023 году. Основным вопросом повестки заседания Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края стал отчет о деятельности. За 2023 год молодые парламентарии провели шесть пленарных заседаний, два из которых были внеочередными. Всего рассмотрено более 170 вопросов из повестки старших коллег, а также собственных вопросов и законодательных инициатив.
Одним из главных итогов работы стал законопроект об именных стипендиях, принятый депутатами в ноябре. Молодежный парламент предложил изменить критерии отбора при назначении стипендии для студентов Прикамья. Процент допустимых оценок «хорошо», необходимый для получения выплаты, предлагалось увеличить с 5% до 25%. Закон был принят, а его действие начнется со следующего учебного года.
Молодежный парламент участвовал и в разработке других инициатив на уровне Пермского края и Приволжского округа. Молодые парламентарии приняли активное участие в разработке критериев для оценки проектов инициативного бюджетирования. Ранее региональное министерство территориального развития в 2023 году выделило молодежь в отдельную группу инициаторов, которые могут получить финансирование на реализацию своих проектов по развитию территорий.
Позже молодежный парламент рассказал об этих и других возможностях для реализации идей в рамках проекта «Школа молодого политика». Участниками четырех семинаров стали около 400 активистов из всех 43 территорий Прикамья. Молодые парламентарии из муниципалитетов прошли обучение и узнали о новом направлении инициативного бюджетирования и возможностях грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.
Валерий Сухих, председатель краевого парламента:
— Молодежь предлагает собственные инициативы по развитию инфраструктуры и реализации социальных проектов. Больше половины проектов, поддержанных региональными властями, предлагают и реализуют сами молодые люди. И это правильно, мы должны учитывать интересы тех, в чьих руках будущее Прикамья.
Кроме реализации проектов, молодые парламентарии занимаются контрольной деятельностью. Совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю они провели рейды по точкам продажи вейпов в Перми и Соликамске.
В Прикамье продолжается развитие молодежного парламентского движения. За 2023 год в Пермском крае начали свою работу 19 новых составов молодежных парламентов. Всего в регионе их работает 32. Одной из целью на 2024 год является создание таких органов в каждой территории Прикамья.
Арсений Коротовских, председатель Молодежного парламента Пермского края:
— Мы ведем активную работу по созданию новых молодежных парламентов в территориях. В этом году в нескольких округах они были сформированы впервые. Это дает молодым людям дополнительную возможность для самореализации, а территориям — дополнительные возможности для решения местных задач.