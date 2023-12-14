Молодежный парламент Пермского края подвел итоги работы в 2023 году

Позже молодежный парламент рассказал об этих и других возможностях для реализации идей в рамках проекта «Школа молодого политика». Участниками четырех семинаров стали около 400 активистов из всех 43 территорий Прикамья. Молодые парламентарии из муниципалитетов прошли обучение и узнали о новом направлении инициативного бюджетирования и возможностях грантовой поддержки своих идей, а также разработали проекты по улучшению жизни в территориях.