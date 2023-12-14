Ночью беспилотники пытались атаковать Подмосковье и Калужскую область

Сначала стало известно, что силы ПВО предотвратили прилет беспилотника в Наро-Фоминском городском округе. Затем произошла вторая попытка, сообщают «Новые известия». В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Минобороны рассказали, что всего средства ПВО этой ночью уничтожили и перехватили девять украинских БПЛА над Калужской и Московской областями. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет.