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Минобороны РФ: над Подмосковьем и Калужской областью отражены атаки дронов

Ночью беспилотники пытались атаковать Подмосковье и Калужскую область

14 декабря 2023, 05:11
Фото: Midjourney

Минобороны РФ: над Подмосковьем и Калужской областью отражены атаки дронов

Пострадавших в результате инцидентов нет.

Сегодня ночью, 14 декабря, в Москве отражены атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили мэр столицы Сергей Собянин и Минобороны РФ.

Сначала стало известно, что силы ПВО предотвратили прилет беспилотника в Наро-Фоминском городском округе. Затем произошла вторая попытка, сообщают «Новые известия». В результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В Минобороны рассказали, что всего средства ПВО этой ночью уничтожили и перехватили девять украинских БПЛА над Калужской и Московской областями. Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Беспилотники
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