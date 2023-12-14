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Пермские власти отменили корпоративы для сотрудников мэрии

Пермские власти отменили корпоративы для сотрудников мэрии

14 декабря 2023, 06:55
Фото: fusionbrain.ai
Неизвестно, сколько денег это позволит сэкономить.

Пермские власти второй год подряд отменяют корпоративы для сотрудников мэрии. Праздничных мероприятий не будет и в 2023 году, сообщили Properm.ru в департаменте культуры и молодежной политики администрации города.

Ранее стало известно, что фейерверка в новогоднюю ночь также не планируется. В мэрии не ответили на вопрос Properm.ru, куда пойдут сэкономленные деньги. Власти Сочи также отменили новогодние салюты, однако они объяснили, куда потратят деньги — на поддержку участников спецоперации.

В 2022 году некоторые пермяки призывали отменить празднование Нового года в связи с мобилизацией, которая была в сентябре. Тогда местные власти отмечали, что не время для масштабных торжеств — под этим предлогом был отменен фейерверк.

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