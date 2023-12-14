Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
По состоянию на 13 декабря в соответствии с установленным заданием Министерства обороны Российской Федерации, на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации из Пермского края направлено чуть менее 2700 мужчин призывного возраста. Это составляет 90% от задания, поставленного перед регионом, сообщают в краевом минтербезе.
Призывники Пермского края направляются для прохождения военной службы во все виды и рода Вооруженных Сил в различные регионы страны, от Калининграда до Камчатки. Военнослужащие будут проходить срочную службу в пунктах постоянной дислокации (ППД) воинских частей на территории Российской Федерации вне зоны проведения СВО, отмечают в ведомстве.
При направлении на срочную службу лиц призывного возраста учитывается категория годности, вынесенная военно-врачебной комиссией.
До 31 декабря Пермский край норму призыва граждан осенью 2023 года выполнит в полном объеме, говорят в министерстве.
Призывные комиссии муниципальных образований Пермского края завершат свою работу 29 декабря 2023 года.