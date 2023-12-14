Пермский край выполнил задание по призыву в армию на 90%

По состоянию на 13 декабря в соответствии с установленным заданием Министерства обороны Российской Федерации, на срочную службу в Вооруженные силы Российской Федерации из Пермского края направлено чуть менее 2700 мужчин призывного возраста. Это составляет 90% от задания, поставленного перед регионом, сообщают в краевом минтербезе.