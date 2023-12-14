Пермяки обратились к Путину с просьбой сохранить ботсад ПГНИУ

Руководитель ботанического сада уточняет, что их пытаются убедить, что нужно приносить прибыль ПГНИУ, но это невозможно, так как все подобные сады существуют благодаря дотациям. Ботсад нужен для сохранения биологического разнообразия, осуществления научной, образовательной и просветительской деятельности, передает слова директора ботсада издание «КП-Пермь».