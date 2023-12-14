Пермяки обратились к Путину с просьбой сохранить ботсад ПГНИУ

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Сотрудники ботсада ПГНИУ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить работу подразделения. По словам директора ботсада Сергея Шумихина, после смены руководства университета штат ботсада сокращается, нагрузка на других сотрудников увеличивается, а зарплаты не растут.
Руководитель ботанического сада уточняет, что их пытаются убедить, что нужно приносить прибыль ПГНИУ, но это невозможно, так как все подобные сады существуют благодаря дотациям. Ботсад нужен для сохранения биологического разнообразия, осуществления научной, образовательной и просветительской деятельности, передает слова директора ботсада издание «КП-Пермь».
Ранее исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Игорь Германов заявлял, что ботсад закрывать не планируется. При этом важно принять меры к тому, чтобы это подразделение университета начало больше зарабатывать.